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На 30-градусной жаре, без воды и еды: семью из Эстонии с семимесячным ребенком не впустили в аэропорт

rus.postimees.ee
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Табло в аэропорту Хургады. Рейс в Таллинн задержали.
Табло в аэропорту Хургады. Рейс в Таллинн задержали. Фото: Фото читателя.

В редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который попал на своем отдыхе в очень неприятную ситуацию: трансфер привез его семью в аэропорт Хургады, но внутрь их не впустили, так как самолет эстонской авиакомпании Nordica еще даже не вылетел из Таллинна. 

"Должны были вылетать в 11:20 рейсом EE8012 из Хургады в Таллинн. Трансфер привез вовремя в аэропорт, но внутрь нас не пустили. Оказалось, что наш самолет даже не вылетел еще из Таллинна", - пожаловался Алексей и уточнил, что вылет перенесли на 21:40. По его словам, с ним были две пожилые мамы, его жена и два ребенка, младшему из которых семь месяцев. 

"Держали час на 30-градусной жаре, пока мы звонили туроператору и выясняли, почему нас не предупредили, что вылет перенесли", - рассказал Алексей. Он также добавил, что через час их впустили в зал аэропорта, но с условием, что они решат эту проблему и их увезут как можно скорее.

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