На 30-градусной жаре, без воды и еды: семью из Эстонии с семимесячным ребенком не впустили в аэропорт

"Должны были вылетать в 11:20 рейсом EE8012 из Хургады в Таллинн. Трансфер привез вовремя в аэропорт, но внутрь нас не пустили. Оказалось, что наш самолет даже не вылетел еще из Таллинна", - пожаловался Алексей и уточнил, что вылет перенесли на 21:40. По его словам, с ним были две пожилые мамы, его жена и два ребенка, младшему из которых семь месяцев.