"Белье - не бургеры": почему известный в Эстонии бренд открыл магазин в России?

Компания BonBon Lingerie, специализирующаяся на производстве нижнего белья, снова заявила о себе на российском рынке, но уже в сложное время - в разгар войны. После принципиального заявления крупных игроков о закрытии своих магазинов на территории России, несмотря на возможные трудности и репутационные риски, бренд занял освободившуюся нишу, сначала открыв точку в торговом комплексе "Невский Центр" в Санкт-Петербурге, а затем запланировал открытие следующего магазина в торговом центре "Охта Молл".