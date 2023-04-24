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"Белье - не бургеры": почему известный в Эстонии бренд открыл магазин в России?

Limon.ee
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Магазин BonBon lingerie в Санкт-Петербурге.
Магазин BonBon lingerie в Санкт-Петербурге. Фото: Limon

В середине апреля в Санкт-Петербурге открылся магазин нижнего белья известного эстонского бренда BonBon Lingerie. Почему бренд, представленный во многих странах Европы, продолжает быть доступным в России, несмотря на войну, санкции и исход из страны западных брендов? Limon.ee разобрался в ситуации и обнаружил, что с фирмой была связана дама, осужденная за госизмену, а сейчас с ней связан скандальный политик.

Компания BonBon Lingerie, специализирующаяся на производстве нижнего белья, снова заявила о себе на российском рынке, но уже в сложное время - в разгар войны. После принципиального заявления крупных игроков о закрытии своих магазинов на территории России, несмотря на возможные трудности и репутационные риски, бренд занял освободившуюся нишу, сначала открыв точку в торговом комплексе "Невский Центр" в Санкт-Петербурге, а затем запланировал открытие следующего магазина в торговом центре "Охта Молл".

Новость вызвала резонанс, а потребителям стало интересно: неужели компания решилась масштабировать свой бизнес на восток в такое время? Limon.ee спросил у руководителя фирмы, действительно ли новый магазин в Санкт-Петербурге принадлежит эстонскому бренду. 

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