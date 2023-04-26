Клуб Depo может переехать. Беседа с владельцем Гунтисом Ванагсом

15 марта 2002 года по адресу ул. Вальню, 32, свои двери распахнул клуб Depo. Он был основан на базе клуба электронной музыки Metro (ул. Лачплеша, 5), который открыл диджей Гунтис Ванагс вместе с коллегой.
В беседе с онлайн-журналом KLIK Гунтис Ванагс рассказал о культуре этого уникального места, которое не только стало стартовой площадкой для многих начинающих музыкальных коллективов, но и превратилось в своеобразную Мекку для представителей субкультур со всего мира.
На протяжении 21 года в этом темном, мрачном подвальном помещении продолжают царить свои правила поведения и "обитания". На удивление, в невероятно дружелюбной атмосфере.
Тем не менее любая история когда-то подходит к завершению, и не исключено, что 2024-й год клуб Depo встретит по новому адресу...