Клуб Depo может переехать. Беседа с владельцем Гунтисом Ванагсом

В беседе с онлайн-журналом KLIK Гунтис Ванагс рассказал о культуре этого уникального места, которое не только стало стартовой площадкой для многих начинающих музыкальных коллективов, но и превратилось в своеобразную Мекку для представителей субкультур со всего мира.

На протяжении 21 года в этом темном, мрачном подвальном помещении продолжают царить свои правила поведения и "обитания". На удивление, в невероятно дружелюбной атмосфере.

Тем не менее любая история когда-то подходит к завершению, и не исключено, что 2024-й год клуб Depo встретит по новому адресу...