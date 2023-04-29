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Певица Анаит о возвращении на ТВ, отказе снять сюжет для российских СМИ и концерте
Анаит Исаханова Фото: личный архив Анаит Исахановой/ коллаж TVNET
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
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Анаит Исаханова - бывшая модель и телезвезда, человек довольно публичный. Несколько лет назад жизнь преподнесла ей тяжелое испытание. Девушка узнала, что у нее лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы). К счастью, Анаит удалось победить этот недуг, но ее телекарьера была поставлена на паузу, а параллельно она продолжала писать песни и заниматься музыкой.

Так родился успешный пост-панк-проект ANAIT, а следом Исаханову вновь пригласили работать на телевидение. Кстати, 27 мая она с группой даст первый большой сольный концерт в Laska Bar.

Пока Анаит хорошо себя чувствует в жанре пост-панка, но она не исключает, что продолжит творческие эксперименты. Сейчас идет активная работа над новым видеоклипом, который для них снимает Валентин Линовицкий.

В беседе с онлайн-журналом KLIK Анаит подробно рассказала о музыкальной карьере, возвращении на телевидение и о том, как отказалась снимать сюжет для российских СМИ о сносе памятника в Пардаугаве...

Видео: Анаит - "Сны"

"В августе 2022 года у нас в Латвии начал зарождаться проект "Квартира", куда меня позвали...

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