Певица Анаит о возвращении на ТВ, отказе снять сюжет для российских СМИ и концерте

Анаит Исаханова - бывшая модель и телезвезда, человек довольно публичный. Несколько лет назад жизнь преподнесла ей тяжелое испытание. Девушка узнала, что у нее лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы). К счастью, Анаит удалось победить этот недуг, но ее телекарьера была поставлена на паузу, а параллельно она продолжала писать песни и заниматься музыкой.
Так родился успешный пост-панк-проект ANAIT, а следом Исаханову вновь пригласили работать на телевидение. Кстати, 27 мая она с группой даст первый большой сольный концерт в Laska Bar.
Пока Анаит хорошо себя чувствует в жанре пост-панка, но она не исключает, что продолжит творческие эксперименты. Сейчас идет активная работа над новым видеоклипом, который для них снимает Валентин Линовицкий.
В беседе с онлайн-журналом KLIK Анаит подробно рассказала о музыкальной карьере, возвращении на телевидение и о том, как отказалась снимать сюжет для российских СМИ о сносе памятника в Пардаугаве...
Видео: Анаит - "Сны"
Ключевые слова