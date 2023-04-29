Певица Анаит о возвращении на ТВ, отказе снять сюжет для российских СМИ и концерте

Анаит Исаханова - бывшая модель и телезвезда, человек довольно публичный. Несколько лет назад жизнь преподнесла ей тяжелое испытание. Девушка узнала, что у нее лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы). К счастью, Анаит удалось победить этот недуг, но ее телекарьера была поставлена на паузу, а параллельно она продолжала писать песни и заниматься музыкой.