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Эстонские многодетные семьи в растерянности: скоро снова придется считать центы

Александра Саарнийт rus.postimees.ee
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Все свободные деньги Олев и Аннели Тамм вкладывают в ремонт дома. В настоящий момент в обновлении отчаянно нуждается ванная комната, которую в последний раз ремонтировали 17 лет назад.
Все свободные деньги Олев и Аннели Тамм вкладывают в ремонт дома. В настоящий момент в обновлении отчаянно нуждается ванная комната, которую в последний раз ремонтировали 17 лет назад. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Какие расходы урезать? Где еще можно сэкономить? Решение правительства о сокращении пособий для многодетных семей - горькая пилюля: если в последние месяцы казалось, что все налаживается и семья даже может позволить себе сходить в кино, то с нового года все расходы снова окажутся под большим вопросом, пишет Rus.Postimees.

Семья Аннели и Олева Тамм живет в деревне Муналаскме, примерно в часе езды от Таллинна. Они приобрели старый хуторской дом 15 лет назад и с тех пор сами занимались его ремонтом. "Мы оба мастера на все руки - если что-то нужно, то мы думаем, как сделать это без чужой помощи", - говорит Аннели, указывая на самодельную лестницу, полки, кухонный стол, шторы.

В семье Тамм пятеро детей: дочери 22 и двух лет и сыновья девяти, семи и пяти лет. Несмотря на то, что старшая дочь уже вылетела из родного гнезда и работает, чтобы накопить деньги на университет, с осени она снова будет жить вместе с семьей, и ее родители подсчитали, что ежемесячные расходы студента составят около 300 евро.

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