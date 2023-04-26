Эстонские многодетные семьи в растерянности: скоро снова придется считать центы

Семья Аннели и Олева Тамм живет в деревне Муналаскме, примерно в часе езды от Таллинна. Они приобрели старый хуторской дом 15 лет назад и с тех пор сами занимались его ремонтом. "Мы оба мастера на все руки - если что-то нужно, то мы думаем, как сделать это без чужой помощи", - говорит Аннели, указывая на самодельную лестницу, полки, кухонный стол, шторы.