KLIK с места событий ⟩ Как екабпилсский убийца дошел до преступления

"У нее "опустились руки", говорила, что есть ощущение: в полиции над ее заявлениями ухмыляются". Так говорит соседка женщины, которую бывший супруг Леон Русиньш в прошлое воскресенье безжалостно убил на глазах шестилетнего ребенка на отдаленной дороге в волости Медню. Мужчина не скрывал, что собирается рассчитаться с Илзе*, и преследовал ее полтора года, по меньшей мере 18 раз нарушив запрет полиции на приближение. Это видели соседи. Русиньш терроризировал и соседку, которая защищала Илзе. Звонил и слал сообщения со 151 разного номера телефона - в том числе и за несколько часов до убийства.