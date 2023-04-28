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KLIK с места событий ⟩ Как екабпилсский убийца дошел до преступления
Фото: Shutterstock, TVNET kolāža
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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"У нее "опустились руки", говорила, что есть ощущение: в полиции над ее заявлениями ухмыляются". Так говорит соседка женщины, которую бывший супруг Леон Русиньш в прошлое воскресенье безжалостно убил на глазах шестилетнего ребенка на отдаленной дороге в волости Медню. Мужчина не скрывал, что собирается рассчитаться с Илзе*, и преследовал ее полтора года, по меньшей мере 18 раз нарушив запрет полиции на приближение. Это видели соседи. Русиньш терроризировал и соседку, которая защищала Илзе. Звонил и слал сообщения со 151 разного номера телефона - в том числе и за несколько часов до убийства.

Онлайн-журнал портала TVNET Klik исследует, как обострялись события перед трагедией, что вообще связывало Илзе с 53-летним Леоном Русиньшем, которого по-прежнему ищет полиция, и можно ли было трагедию предотвратить.

В субботу Илзе с мамой и ребенком пошла на сельское кладбище, чтобы, как и каждую весну, прибрать могилы близких. На обратном пути в четыре часа дня дорогу автомобилю, в котором ехала семья, пересек Русиньш. В отдаленном месте, где вдалеке заметно всего несколько домов, живут старые люди, поэтому, встретившись с насильником, у женщин не было выхода - их крики о помощи никто бы не услышал.

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