Никаких ангелов, никаких туннелей. Три реальные истории клинической смерти

Вода была красновато-коричневой, и по краям листьев кувшинки светило солнце. Этот свет, все пузырьки, насекомые... И на каждом стебле кувшинки были маленькие пузырьки. Все было таким нереальным, как в сказке. Было очень легко. У меня ничего не болело. Ты просто пропадаешь в этом всем и наблюдаешь за всем. В конце был только такой мягкий туман. Мне было тепло, мне не хватало воздуха, мне вообще не было плохо. Следующее мгновение, когда меня вытащили из воды, это было очень больно.