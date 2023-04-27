Настоящая революция в финансовом мире - цифровой евро. Что стоит знать?

Пока умы европейцев заняты кризисом и войной, в финансовом мире без шума и пыли происходит настоящая революция: центробанки ведущих держав работают над введением цифровых валют – цифрового евро, доллара, юаня… По сути, это государственная альтернатива криптовалютам. И особенность новой системы – возможность контроля всей денежной массы. Чисто технически можно не только отслеживать все транзакции, но и накладывать ограничения: например, запретить на детские пособия покупать сигареты и т. п.
Тихая революция
Криптовалюты, ведущие свое начало с 2009 года, когда на свет появился легендарный Bitcoin, плотно вошли в нашу жизнь. О них слышали, наверное, все – в том числе и благодаря телефонным мошенникам, активно предлагающим заработать на криптовалютных биржах. Те люди, которые умело пользуются этим инструментом и попали в струю на ранних стадиях, действительно смогли неплохо навариться.
Сейчас этот сектор по разным причинам переживает не самые лучшие времена: по некоторым данным, в 2022 году криптовалютный рынок потерял около 650 млрд долларов капитализации. Плюс государственные структуры разных стран закручивают гайки, пытаясь взять под контроль децентрализованные виртуальные платежи. Тем не менее крипта продолжает быть в топе у тех, кто хочет анонимно перекинуть средства из одной страны в другую, получить донаты, не привлекая внимания фискальных органов, и т. п.