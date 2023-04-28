С точки зрения Соловьева, этих трех стран никогда не существовало.

"Какая Эстония? Такого государства никогда не существовало. Благодаря нам они называют себя государствами", - сказал Владимир Соловьев, главный пропагандист России.

Далее Соловьев заявил, что в 1990-е годы русских "съели", а богатства России были разграблены.

"Нас пригласили на обед, но не как гостей, а как еду. Нас съели, нашу экономику съели. Теперь мерзавцы хвастаются, как хорошо было, когда Россию можно было грабить, и как плохо, когда это закончилось. Для Запада Россия и русские по-прежнему плохие, и, по их мнению, мы никому не нужны", - сказал пропагандист.

Russian forces have been trying to take the town of Bakhmut for months, but Vladimir Solovyov isn't deterred



He says Moscow should revoke its recognition both of the Baltic states' independence and Germany's reunification in order to regain its "sphere of influence" pic.twitter.com/nW5wbolWju — Francis Scarr (@francis_scarr) December 28, 2022

В прошлом Соловьев также высказывался в адрес стран Балтии и других европейских стран, заявляя, что они являются врагами России и должны быть атакованы.

Newsweek пишет, что Кремль разработал планы, в которых говорится о том, как Россия планирует усилить свое влияние в Эстонии, Латвии и Литве в ближайшие годы.