Главный пропагандист России Владимир Соловьев в своей программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказал об Эстонии, Латвии и Литве, поскольку только недавно была обнародована информация о планах России в отношении трех балтийских стран, в частности, по усилению своего влияния в них, пишет Rus.Postimees.
С точки зрения Соловьева, этих трех стран никогда не существовало.
"Какая Эстония? Такого государства никогда не существовало. Благодаря нам они называют себя государствами", - сказал Владимир Соловьев, главный пропагандист России.
Далее Соловьев заявил, что в 1990-е годы русских "съели", а богатства России были разграблены.
"Нас пригласили на обед, но не как гостей, а как еду. Нас съели, нашу экономику съели. Теперь мерзавцы хвастаются, как хорошо было, когда Россию можно было грабить, и как плохо, когда это закончилось. Для Запада Россия и русские по-прежнему плохие, и, по их мнению, мы никому не нужны", - сказал пропагандист.
Russian forces have been trying to take the town of Bakhmut for months, but Vladimir Solovyov isn't deterred— Francis Scarr (@francis_scarr) December 28, 2022
He says Moscow should revoke its recognition both of the Baltic states' independence and Germany's reunification in order to regain its "sphere of influence" pic.twitter.com/nW5wbolWju
В прошлом Соловьев также высказывался в адрес стран Балтии и других европейских стран, заявляя, что они являются врагами России и должны быть атакованы.
Newsweek пишет, что Кремль разработал планы, в которых говорится о том, как Россия планирует усилить свое влияние в Эстонии, Латвии и Литве в ближайшие годы.
Россия начала полномасштабную войну в Украине 24 февраля 2022 года, в день, когда Эстония отмечает День независимости. В то же время страны Балтии годами предупреждали, что Россия в какой-то момент может начать войну.
По данным CNN, в Эстонии проживает около 300 000 этнических русских, что составляет 24% населения. В Латвии проживает около 471 000 этнических русских, что составляет около 25% населения, а в Литве - 140 000 этнических русских, что составляет 5% населения.
Главная задача Кремля - уменьшить присутствие военного альянса НАТО в странах бывшего Советского Союза и одновременно усилить политическое и культурное влияние России.
Russia's secret plans for Baltic states exposed https://t.co/HecImaf5dn— Newsweek (@Newsweek) April 26, 2023
В документах говорится, что необходимо создавать ассоциации и организации, которые могут скрыто продвигать пророссийские идеи и распространять российскую культуру. Пропаганда должна осуждать дискриминацию русскоязычных, а студентов, для которых русский язык является родным, следует приглашать на учебу в российские университеты. Кроме того, следует предотвратить снос или демонтаж советских мемориалов времен Второй мировой войны.
Бизнесменам Эстонии следует предлагать выгодные деловые контракты, говорится в одном из документов.
"Работайте с эстонскими бизнесменами, объясняя им готовность Российской Федерации открыть для них российский рынок при условии, что Таллинн изменит свою внешнюю политику на более промосковскую", - говорится в документе.
Согласно информации в шведской газете Expressen, один из стратегических документов предполагает, что Россия намерена использовать зависимость стран Балтии от своей электросети в качестве рычага давления, ссылаясь на угрозу отключения Эстонии, Латвии и Литвы от российской электросети.
Служба внешней разведки Эстонии заявила в феврале, что, по ее мнению, Россия может оказать значительное военное давление на страны Балтии. Она добавила, что Россия считает Эстонию, Латвию и Литву наиболее уязвимой частью НАТО.
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