Понимают ли россияне, за что сражаются в Украине?

Нина Хрущева – профессор международных отношений в The New School, старший научный сотрудник Института мировой политики и соавтор (вместе с Джеффри Тейлером) недавней книги "По стопам Путина: В поисках души империи через одиннадцать часовых поясов России" (In Putin’s Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia’s Eleven Time Zones).