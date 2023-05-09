Понимают ли россияне, за что сражаются в Украине?

Улицы Москвы украшены билбордами, чествующими российских военных героев и рекламирующими танковые шоу. "Победа будет за нами" – гласят они, совсем как во время Второй мировой, однако первая часть этого классического лозунга опущена.

​Хотя война стала шоком для Запада, произведённый ею эффект не может сравниться с тем, как она перевернула вверх дном всю жизнь в России. Война привела к внезапной, принудительной и сбивающей с толку трансформации экономики и общества России. Например, европейская цивилизация всегда была частью культурного кода России, несмотря на длительные периоды конфронтации с Западом, однако, по мнению Путина, сегодня Россия стала "самодостаточным государством-цивилизацией", а европейская культура постепенно устраняется из российских театров и музеев или даже ресторанов и кафе (которые пока, впрочем, остаются французскими и итальянскими). Например, пьеса XIX века "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана исключена из репертуара Александринского театра в Санкт-Петербурге, потому что она якобы дискредитирует российские вооружённые силы.