Понимают ли россияне, за что сражаются в Украине?

Во время Второй мировой войны знаменитый американский кинорежиссёр Фрэнк Капра снял документальный сериал под названием "Почему мы сражаемся". Изначально он был заказан военным министерством США в образовательных целях, а его прокат в кинотеатрах был призван убедить американцев, что антигитлеровская коалиция заслуживает их поддержки, а разгром нацизма напрямую отвечает американским интересам. Проект оказался успешным, хотя с точностью эффект этого фильма невозможно измерить. В СССР, другом важном участнике той войны, общество не нужно было убеждать, потому что битва за выживание велась прямо на его территории.
С российской войной против Украины иная ситуация. Кремль явно хочет представить свою "специальную военную операцию" в качестве патриотического начинания. Однако вместо того, чтобы скандировать лозунг Второй мировой "Наше дело правое, победа будет за нами", многие россияне гадают, зачем они вообще сражаются.
В ходе проведённого в январе опроса около 25% респондентов (и более 60% городских жителей и молодёжи) сообщили, что не поддерживают войну. Лишь 27% опрошенной молодёжи заявили о том, что поддерживают её. Это весьма примечательный результат в стране, где за публичное выражение каких-либо сомнений в действиях власти вы можете быть объявлены "иностранным агентом" или столкнуться даже с худшими последствиями.
Многие россияне проголосовали ногами: более 500 тысяч человек покинули Россию с тех пор, как она начала полномасштабное вторжение в Украину, а оставшиеся глубоко обеспокоены своим будущим. По данным недавнего опроса, проведённого Gallup и "Ромиром", 48% россиян ощущают значительную финансовую неопределённость – это самый высокий показатель среди 56 охваченных опросом стран. Даже среди тех 45% россиян, которые заявляют о безоговорочной поддержке войны, только 25% делают это активно, например, становясь добровольцами или оказывая финансовую помощь.
Всё это плохие новости для Кремля, отчаянно пытающегося навязать свой взгляд на эту войну. Как заявил президент России Владимир Путин, начатая кампания призвана не только "демилитаризировать" и "денацифицировать" Украину, но и не позволить Западу добиться успеха в его мнимой миссии по уничтожению России.
Согласно кремлёвской пропаганде, на кону стоит не что иное, как "выживание российской государственности" и будущее её молодёжи. Более того, новейшая внешнеполитическая доктрина России гласит, что страна выполняет "уникальную историческую миссию" по "поддержанию глобального баланса сил" и "созданию многополярного" мирового порядка.
Это пропаганда, достойная времён Великой Отечественной войны (так россияне называют Вторую мировую войну), и общество заполнено ею выше головы. По телевизору всё время говорят о войне.
Улицы Москвы украшены билбордами, чествующими российских военных героев и рекламирующими танковые шоу. "Победа будет за нами" – гласят они, совсем как во время Второй мировой, однако первая часть этого классического лозунга опущена.
Хотя война стала шоком для Запада, произведённый ею эффект не может сравниться с тем, как она перевернула вверх дном всю жизнь в России. Война привела к внезапной, принудительной и сбивающей с толку трансформации экономики и общества России. Например, европейская цивилизация всегда была частью культурного кода России, несмотря на длительные периоды конфронтации с Западом, однако, по мнению Путина, сегодня Россия стала "самодостаточным государством-цивилизацией", а европейская культура постепенно устраняется из российских театров и музеев или даже ресторанов и кафе (которые пока, впрочем, остаются французскими и итальянскими). Например, пьеса XIX века "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана исключена из репертуара Александринского театра в Санкт-Петербурге, потому что она якобы дискредитирует российские вооружённые силы.
Подобные культурные запреты, конечно, не единственный способ заставить простых россиян почувствовать у себя за спиной дыхание Большого Брата. С тех пор как в сентябре прошлого года была объявлена "частичная мобилизация", у каждого турникета в московском метро теперь стоит полицейский.
Трудно притворяться, будто ничего фундаментально не изменилось, когда даже вход в общественный транспорт контролируют хорошо вооружённые мужчины.
Всё это сильно затрудняет россиянам ведение привычной жизни. В первые месяцы войны в разговорах могла доминировать тема событий в Украине, но тогда ещё казалось вполне естественным ходить на работу или ужинать с друзьями. Но по мере того, как военная пропаганда становилась всё громче и назойливей, повседневная жизнь отошла на второй план.
Украинская война сейчас занимает первое место в умах россиян, но не так, как это хотелось бы Кремлю. Вместо сражения за путинское "патриотическое" дело россияне сопротивляются ему. Они не могут протестовать массово, а тем более прогнать Путина из Кремля одним махом, однако свидетельства подпольной борьбы "тихого большинства" повсеместны.
Деревня Переделкино, примерно в 30 км от Москвы, известна своими лесами, по которым часто прогуливались советские писатели, в том числе Борис Пастернак.
Сейчас значительной частью этой земли владеет известный олигарх и путинский союзник Роман Абрамович, который, по слухам, выступает против войны. И на пнях вдоль лесных тропинок здесь вырезаны слова "нет войне".
В книжном магазине на Невском проспекте, центральной улице Санкт-Петербурга, витрину с патриотическими книгами о России украшает кружка с портретом Джорджа Оруэлла и надписью "Пусть Большой Брат думает, что в этой кружке чай". Вдохновлённая смелостью оформителя витрины, я купила эту кружку, а на следующий день я обнаружила, что вместо неё появилась другая, с цитатой из шедевра Оруэлла "1984": "Если ты в меньшинстве или даже один, это не значит, что ты безумен".
Вот так мы сражаемся. Как во времена Второй мировой, никто не должен объяснять нам – почему.
Нина Хрущева – профессор международных отношений в The New School, старший научный сотрудник Института мировой политики и соавтор (вместе с Джеффри Тейлером) недавней книги "По стопам Путина: В поисках души империи через одиннадцать часовых поясов России" (In Putin’s Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia’s Eleven Time Zones).
Copyright: Project Syndicate, 2023.
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