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Понимают ли россияне, за что сражаются в Украине?
Фото: EPA/Scanpix
Нина Хрущёва Project Syndicate
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Во время Второй мировой войны знаменитый американский кинорежиссёр Фрэнк Капра снял документальный сериал под названием "Почему мы сражаемся". Изначально он был заказан военным министерством США в образовательных целях, а его прокат в кинотеатрах был призван убедить американцев, что антигитлеровская коалиция заслуживает их поддержки, а разгром нацизма напрямую отвечает американским интересам. Проект оказался успешным, хотя с точностью эффект этого фильма невозможно измерить. В СССР, другом важном участнике той войны, общество не нужно было убеждать, потому что битва за выживание велась прямо на его территории.

​С российской войной против Украины иная ситуация. Кремль явно хочет представить свою "специальную военную операцию" в качестве патриотического начинания. Однако вместо того, чтобы скандировать лозунг Второй мировой "Наше дело правое, победа будет за нами", многие россияне гадают, зачем они вообще сражаются.

​В ходе проведённого в январе опроса около 25% респондентов (и более 60% городских жителей и молодёжи) сообщили, что не поддерживают войну. Лишь 27% опрошенной молодёжи заявили о том, что поддерживают её. Это весьма примечательный результат в стране, где за публичное выражение каких-либо сомнений в действиях власти вы можете быть объявлены "иностранным агентом" или столкнуться даже с худшими последствиями.

​Многие россияне проголосовали ногами: более 500 тысяч человек покинули Россию с тех пор, как она начала полномасштабное вторжение в Украину, а оставшиеся глубоко обеспокоены своим будущим. По данным недавнего опроса, проведённого Gallup и "Ромиром", 48% россиян ощущают значительную финансовую неопределённость – это самый высокий показатель среди 56 охваченных опросом стран. Даже среди тех 45% россиян, которые заявляют о безоговорочной поддержке войны, только 25% делают это активно, например, становясь добровольцами или оказывая финансовую помощь.

​Всё это плохие новости для Кремля, отчаянно пытающегося навязать свой взгляд на эту войну. Как заявил президент России Владимир Путин, начатая кампания призвана не только "демилитаризировать" и "денацифицировать" Украину, но и не позволить Западу добиться успеха в его мнимой миссии по уничтожению России.

Согласно кремлёвской пропаганде, на кону стоит не что иное, как "выживание российской государственности" и будущее её молодёжи. Более того, новейшая внешнеполитическая доктрина России гласит, что страна выполняет "уникальную историческую миссию" по "поддержанию глобального баланса сил" и "созданию многополярного" мирового порядка.

Это пропаганда, достойная времён Великой Отечественной войны (так россияне называют Вторую мировую войну), и общество заполнено ею выше головы. По телевизору всё время говорят о войне.

Улицы Москвы украшены билбордами, чествующими российских военных героев и рекламирующими танковые шоу. "Победа будет за нами" – гласят они, совсем как во время Второй мировой, однако первая часть этого классического лозунга опущена.

Фото: AP/Scanpix

​Хотя война стала шоком для Запада, произведённый ею эффект не может сравниться с тем, как она перевернула вверх дном всю жизнь в России. Война привела к внезапной, принудительной и сбивающей с толку трансформации экономики и общества России. Например, европейская цивилизация всегда была частью культурного кода России, несмотря на длительные периоды конфронтации с Западом, однако, по мнению Путина, сегодня Россия стала "самодостаточным государством-цивилизацией", а европейская культура постепенно устраняется из российских театров и музеев или даже ресторанов и кафе (которые пока, впрочем, остаются французскими и итальянскими). Например, пьеса XIX века "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана исключена из репертуара Александринского театра в Санкт-Петербурге, потому что она якобы дискредитирует российские вооружённые силы.

​Подобные культурные запреты, конечно, не единственный способ заставить простых россиян почувствовать у себя за спиной дыхание Большого Брата. С тех пор как в сентябре прошлого года была объявлена "частичная мобилизация", у каждого турникета в московском метро теперь стоит полицейский.

Трудно притворяться, будто ничего фундаментально не изменилось, когда даже вход в общественный транспорт контролируют хорошо вооружённые мужчины.

​Всё это сильно затрудняет россиянам ведение привычной жизни. В первые месяцы войны в разговорах могла доминировать тема событий в Украине, но тогда ещё казалось вполне естественным ходить на работу или ужинать с друзьями. Но по мере того, как военная пропаганда становилась всё громче и назойливей, повседневная жизнь отошла на второй план.

​Украинская война сейчас занимает первое место в умах россиян, но не так, как это хотелось бы Кремлю. Вместо сражения за путинское "патриотическое" дело россияне сопротивляются ему. Они не могут протестовать массово, а тем более прогнать Путина из Кремля одним махом, однако свидетельства подпольной борьбы "тихого большинства" повсеместны.

​Деревня Переделкино, примерно в 30 км от Москвы, известна своими лесами, по которым часто прогуливались советские писатели, в том числе Борис Пастернак.

Сейчас значительной частью этой земли владеет известный олигарх и путинский союзник Роман Абрамович, который, по слухам, выступает против войны. И на пнях вдоль лесных тропинок здесь вырезаны слова "нет войне".

​В книжном магазине на Невском проспекте, центральной улице Санкт-Петербурга, витрину с патриотическими книгами о России украшает кружка с портретом Джорджа Оруэлла и надписью "Пусть Большой Брат думает, что в этой кружке чай". Вдохновлённая смелостью оформителя витрины, я купила эту кружку, а на следующий день я обнаружила, что вместо неё появилась другая, с цитатой из шедевра Оруэлла "1984": "Если ты в меньшинстве или даже один, это не значит, что ты безумен".

Вот так мы сражаемся. Как во времена Второй мировой, никто не должен объяснять нам – почему.

Нина Хрущева – профессор международных отношений в The New School, старший научный сотрудник Института мировой политики и соавтор (вместе с Джеффри Тейлером) недавней книги "По стопам Путина: В поисках души империи через одиннадцать часовых поясов России" (In Putin’s Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia’s Eleven Time Zones).

Copyright: Project Syndicate, 2023.

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