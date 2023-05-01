Расследование ⟩ Завышенные цены и посредники: как НКО Slava Ukraini использовала пожертвования жителей Эстонии

Руководитель НКО Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме заявляла, что за каждую из пересобранных в Украине машин скорой помощи они заплатили 3500 евро. Причина, по которой автомобили были собраны и отремонтированы в Украине, заключается в том, что в Эстонии это стоило бы еще дороже. "В Эстонии это обошлось бы в 6500 евро за машину, а там - в 3500 евро", - объяснила Лехтме в недавнем интервью Eesti Päevaleht.