Летальные случаи в армии: что говорит статистика Латвии и Эстонии?

"Во время чистки огнестрельного оружия после занятий военнослужащий Национальных вооруженных сил получил смертельное ранение", "В полевом лагере на Адажском военном полигоне умер во время учений военнослужащий латвийской армии", "Погибший во время учений рядовой первого класса спецподразделения Латвийской армии выпал из моторной лодки. В смерти солдата обвиняются командир и четыре должностных лица". Это цитаты из латвийских общественных медиа за последние 11 лет.