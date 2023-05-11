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Летальные случаи в армии: что говорит статистика Латвии и Эстонии?

Никита Шурховецкий
, Журналист / Практикант RUS TVNET
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База авиации NBS в Лиелварде. Фото носит иллюстративный характер.
База авиации NBS в Лиелварде. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Paula Čurkste/LETA

За последние 10 месяцев в Вооруженных силах Латвии из-за несчастных случаев погибли как минимум три человека – комментарий Минобороны и сравнение с Литвой и Эстонией.

"Во время чистки огнестрельного оружия после занятий военнослужащий Национальных вооруженных сил получил смертельное ранение", "В полевом лагере на Адажском военном полигоне умер во время учений военнослужащий латвийской армии", "Погибший во время учений рядовой первого класса спецподразделения Латвийской армии выпал из моторной лодки. В смерти солдата обвиняются командир и четыре должностных лица". Это цитаты из латвийских общественных медиа за последние 11 лет.

Согласно открытым данным, с 2012 года в Национальных вооруженных силах Латвии (NBS) в результате несчастных случаев погибли как минимум восемь человек. Причем три таких инцидента произошли за последние десять месяцев. Четыре из восьми несчастных случаев с летальным исходом произошли во время военных учений либо из-за травм, полученных во время учений.

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