Postimees в Украине ⟩ Истории попавших в плен вагнеровцев: почему они пошли на войну?

У меня вошло в привычку посещать тюрьму перед отъездом из Донбасса. В феврале я познакомился с тремя российскими летчиками в днепровской тюрьме. Конечно, все они, прежде чем попасть в плен, бомбили только пустыри и заброшенные дома. Никто не погиб и не пострадал от их бомб. Конечно, все именно так и было, пишет для Rus.Postimees находящийся в Украине кинорежиссер, продюсер и оператор Вахур Лайапеа.