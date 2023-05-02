Postimees в Украине ⟩ Истории попавших в плен вагнеровцев: почему они пошли на войну?

У меня вошло в привычку посещать тюрьму перед отъездом из Донбасса. В феврале я познакомился с тремя российскими летчиками в днепровской тюрьме. Конечно, все они, прежде чем попасть в плен, бомбили только пустыри и заброшенные дома. Никто не погиб и не пострадал от их бомб. Конечно, все именно так и было, пишет для Rus.Postimees находящийся в Украине кинорежиссер, продюсер и оператор Вахур Лайапеа.
В феврале летчики после интервью, спросили есть ли у меня сигареты и шоколад, чтобы дать им. Не было. Сейчас, в конце апреля, я прихватил с собой несколько пачек сигарет. Я подумал, может быть, какой-нибудь охранник передаст их летчикам. Но они уже свободные люди. Их обменяли на украинцев пару недель назад.
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