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В какой европейской стране самые высокие пенсии, а в какой - самые низкие шансы до нее дожить?
Фото: Shutterstock
Laura Ozoliņa
, TVNET Financenet žurnāliste
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В начале года во Франции началась волна протестов против заявления правительства о повышении пенсионного возраста. Недавно премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш также признал, что со временем нам придется подумать о повышении пенсионного возраста. Конечно, это плохая новость для людей, которые уже считают годы до пенсии. В то же время, по крайней мере в Латвии, многие с опасением ждут выхода на пенсию, так как понимают, что того, что они получат, может не хватить даже на оплату счетов.

Давайте посмотрим, в каких странах Европы самый высокий пенсионный возраст и почему его повышают, сколько составляет средняя пенсия, какова продолжительность здоровой жизни и где можно не беспокоиться о выходе на пенсию, потому что очень вероятно, что вы вообще не доживете до этого возраста.

Пенсионный возраст в Европе

Наряду с ростом среднего благосостояния людей и, следовательно, средней продолжительности жизни пенсионный возраст в Европе за последние десятилетия значительно увеличился. Так же, как не во всех странах одинаковые условия жизни, пенсионный возраст также различается. Однако это не всегда связано с менее доступной медициной и более низким уровнем жизни. Тот же французский пример показывает, что повышению пенсионного возраста может помешать давление общества, не готового к переменам.

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