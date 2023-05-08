В какой европейской стране самые высокие пенсии, а в какой - самые низкие шансы до нее дожить?

В начале года во Франции началась волна протестов против заявления правительства о повышении пенсионного возраста. Недавно премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш также признал, что со временем нам придется подумать о повышении пенсионного возраста. Конечно, это плохая новость для людей, которые уже считают годы до пенсии. В то же время, по крайней мере в Латвии, многие с опасением ждут выхода на пенсию, так как понимают, что того, что они получат, может не хватить даже на оплату счетов.