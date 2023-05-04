Тренер был моим авторитетом: Интервью с Иевой, которую в 14 лет соблазнил Андрис Стельмах

24 апреля Государственная полиция по заявлению Латвийского баскетбольного союза (LBS) начала уголовный процесс против тренера Андриса Стельмаха по разделу Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности. Сам Стельмах прозвучавшую публично информацию называет клеветой и слухами. Онлайн-журнал KLIK поговорил с Иевой Тимане, которую 27-летний Стельмах соблазнил, когда она была еще 14-летним ребенком.
В конце марта 2023 года мошенничество главного тренера женской сборной Латвии U-18 по баскетболу Андриса Стельмаха, а также его последующая отставка от должности вызвали эффект снежного кома, обнажив темную или даже криминальную подноготную латвийского молодежного баскетбола - сомнительные тренерские методы и возможное совращение несовершеннолетних.
О своих отношениях с Андрисом Стельмахом Иева впервые рассказала анонимно по просьбе журналиста. В публикации от 14 апреля онлайн-журнал MVP назвал ее Зане. Однако 21 апреля, после общественного резонанса, вызваанного публикацией, Андрис Стельмах направил в СМИ письмо где назвал имя и фамилию Иевы.
О том, что Иева нехотя стала публичной персоной, она узнала от знакомой, поскольку сама в тот момент не была в Латвии.
"То, что мое имя теперь публично известно, мне сказала подруга, потому что я сама тогда была в Эстонии. Я не была удивлена, поскольку знала, что рано или поздно это произойдет. С одной стороны, я не ожидала, что это случится так быстро, но с другой - мне нечего скрывать.
Это моя история, это мой опыт, я готова рассказывать о нем публично, я не собираюсь больше ни от кого скрываться", - раскрыла свои первые эмоции Иева в беседе с онлайн-журналом Klik.
23-летняя Иева Тимане сейчас работает в TVNET руководителем проектов социальных сетей. До этого она работала на Латвийском радио и Латвийском телевидении. Иева: "Все думают, что я экстраверт, но на самом деле я очень хорошо изображаю это (улыбается). В действительности я закрытый человек, мне нравится жить вдали от города с моей подругой, нашими собаками - в тишине и спокойствии".
- Против тренера Андриса Стельмаха был начат уголовный процесс о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности, сам он назвал сообщения в СМИ клеветнической кампанией против него со стороны его бывшей жены - тебя. Какова правда?
- Я сама не читала, не смотрела в СМИ, что он сейчас говорит, так как я очень хорошо знаю, как было на самом деле, поэтому стараюсь никуда дальше "не лезть". Да, это я тоже слышала, что якобы я клевещу на него.
(Глубокий вдох). Итак, еще раз и откровенно. Правда в том, что мне было 14 лет, когда он впервые признался мне в своих чувствах и начал говорить, что хочет построить со мной жизнь. Это было незадолго до моего 15-летия.
Мы были на пароме Tallink, ехали с командой на турнир. Был вечер, а в один момент, когда мы остались вдвоем, он признался мне в чувствах и поцеловал меня, этого никто не видел. Во время турнира он спросил меня, как я себя чувствую, все ли в порядке...
- И как ты себя чувствовала?
- Конечно, первые эмоции были: "Вау, я ничего такого не ожидала!". Во-первых, мне никто такого раньше не говорил, во-вторых, он был моим тренером - моим авторитетом.
Я смело могу заявить, что его мнение в то время было для меня самым важным. Сказанное тренером мне казалось даже важнее мнения мамы и папы. В то время все, что бы он ни сказал мне сделать, я сделала бы.
Затем был обратный путь с турнира. Я не помню, был ли он пьян или нет, это снова был вечер на пароме. Я и он - мы сидели в тихом уголочке. Последовал поцелуй, и я заметила, что вокруг собралось много людей. Я испугалась и убежала в туалет. Я в тот момент не понимала до конца, что на самом деле произошло.
- Вы вдвоем с Андрисом Стельмахом на пароме оставались как по пути туда, так и обратно. На обратном пути ты говоришь, что не помнишь, был ли он под воздействием алкоголя. Но как насчет пути туда, когда он признался тебе в своих чувствах?
- Мне кажется, что был, поскольку с ним был друг. И это было обычное дело, что на турнирах тренер мог выпить...