Тренер был моим авторитетом: Интервью с Иевой, которую в 14 лет соблазнил Андрис Стельмах

- Против тренера Андриса Стельмаха был начат уголовный процесс о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности, сам он назвал сообщения в СМИ клеветнической кампанией против него со стороны его бывшей жены - тебя. Какова правда?

- Я сама не читала, не смотрела в СМИ, что он сейчас говорит, так как я очень хорошо знаю, как было на самом деле, поэтому стараюсь никуда дальше "не лезть". Да, это я тоже слышала, что якобы я клевещу на него.

(Глубокий вдох). Итак, еще раз и откровенно. Правда в том, что мне было 14 лет, когда он впервые признался мне в своих чувствах и начал говорить, что хочет построить со мной жизнь. Это было незадолго до моего 15-летия.

Мы были на пароме Tallink, ехали с командой на турнир. Был вечер, а в один момент, когда мы остались вдвоем, он признался мне в чувствах и поцеловал меня, этого никто не видел. Во время турнира он спросил меня, как я себя чувствую, все ли в порядке...

- И как ты себя чувствовала?

- Конечно, первые эмоции были: "Вау, я ничего такого не ожидала!". Во-первых, мне никто такого раньше не говорил, во-вторых, он был моим тренером - моим авторитетом.