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Рождественские наборы за миллион евро: еще одна подозрительная сделка эстонской организации Slava Ukraini

Юлле Харью
, журналист
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Разгрузка рождественских наборов, закупленных с помощью Slava Ukraini.
Разгрузка рождественских наборов, закупленных с помощью Slava Ukraini. Фото: Erakogu

Совет MTÜ Slava Ukraini признал подозрительными сделки с участием предприятия IC Constructions, которое связано с Геннадием Васькивым, называемым в прессе другом Йоханны-Марии Лехтме. В дополнение к ранее возникшим подозрениям появилось новое, касающееся 1,15 млн евро, заплаченных за рождественские наборы, рассказывает Rus.Postimees.

Председатель совета MTÜ Slava Ukraini Кристо Тохвер подтвердил, что красные флажки пришлось выставить именно в отношении деятельности компании IC Constructions. "Никакие другие проекты беспокойства не вызывают. Например, все, что касалось обучения полевых медиков, было сделано очень корректно, альтернативные ценовые предложения тоже рассматривались", - рассказал Тохвер.

Сам Тохвер занимается оказанием помощи Украине через таллиннский клуб Vanalinna Rotary, поэтому он точно знает, как принято вести такие дела. "Мы в Rotary-клубе действуем таким образом, что на месте есть фонд, который общается с военными, - объясняет он. - От военных поступает заказ, например, нужны приборы ночного видения. Нам поступает счет за приборы от европейских поставщиков. Жертвователь подтверждает этот счет и перечисляет деньги Rotary-клубу, мы же можем неограниченно поддерживать Украину без выполнения налоговых обязательств. Мы перечисляем деньги благотворительному фонду, который закупит эти приборы ночного видения. Фонд посылает нам банковскую выписку, акты передачи-приема и фотографии".

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