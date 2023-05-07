Совет MTÜ Slava Ukraini признал подозрительными сделки с участием предприятия IC Constructions, которое связано с Геннадием Васькивым, называемым в прессе другом Йоханны-Марии Лехтме. В дополнение к ранее возникшим подозрениям появилось новое, касающееся 1,15 млн евро, заплаченных за рождественские наборы, рассказывает Rus.Postimees.
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Рождественские наборы за миллион евро: еще одна подозрительная сделка эстонской организации Slava Ukraini
Председатель совета MTÜ Slava Ukraini Кристо Тохвер подтвердил, что красные флажки пришлось выставить именно в отношении деятельности компании IC Constructions. "Никакие другие проекты беспокойства не вызывают. Например, все, что касалось обучения полевых медиков, было сделано очень корректно, альтернативные ценовые предложения тоже рассматривались", - рассказал Тохвер.
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