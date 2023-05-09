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В Украине возбуждено уголовное дело из-за скандала с пожертвованиями Slava Ukraini

Мейнхард Пулк rus.postimees.ee
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Геннадий Васькив и Йоханна-Мария Лехтеме.
Геннадий Васькив и Йоханна-Мария Лехтеме. Фото: Erakogu

Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по следам скандала с предполагаемым нецелевым использованием пожертвований эстонской НКО Slava Ukraini и ее украинскими партнерами, пишет Rus.Postimees.

На прошлой неделе пресс-секретарь Офиса президента Украины подтвердил Postimees, что правоохранительные органы начали расследование предполагаемых нарушений со стороны партнера Slava Ukraini - украинской гуманитарной организации All For Victory. По данным Postimees, уголовное дело на данный момент не возбуждено. Экономические и военные преступления, а также преступления с участием высших должностных лиц относятся к юрисдикции Государственного бюро расследований Украины (ДБР). Они не ответили на запросы Postimees.

По словам государственного прокурора Эстонии Трийну Олеви, они поддерживают контакт со своими украинскими коллегами и получили подтверждение, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело, в рамках которого будут расследоваться и события, о которых сообщали эстонские СМИ.

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