В Украине возбуждено уголовное дело из-за скандала с пожертвованиями Slava Ukraini

На прошлой неделе пресс-секретарь Офиса президента Украины подтвердил Postimees, что правоохранительные органы начали расследование предполагаемых нарушений со стороны партнера Slava Ukraini - украинской гуманитарной организации All For Victory. По данным Postimees, уголовное дело на данный момент не возбуждено. Экономические и военные преступления, а также преступления с участием высших должностных лиц относятся к юрисдикции Государственного бюро расследований Украины (ДБР). Они не ответили на запросы Postimees.