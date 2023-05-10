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Видео ⟩ ASKIN из Риги: от дизайнера в онлайн-казино до той, кого подростки узнают на улицах
ASKIN Фото: Пресс-фото
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
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"Я могу заниматься любой музыкой, быть в любом образе", - говорит 26-летняя Алина, которая известна в Сети как ASKIN. За неполный год девушка шагнула в свою мечту - стала петь. Ее смелость не осталась без вознаграждения: теперь у треков Алины тысячи поклонников, на ее музыку записывают рилсы и тиктоки, а на улице то и дело подходят и спрашивают, она ли это...

Видео: ASKIN - "Долой истерики"

ASKIN - это "любовь"

Когда Алина решила создать TikTok-аккаунт, ей просто это слово пришло в голову. "А" - это Алина, "SKIN" - это кожа или смена картинки на сайте. Такой псевдоним подходил Алине, ведь она не хотела себя никак ограничивать в рамках одного музыкального жанра. Да, она любит рок-музыку, но с таким же удовольствием может петь что-то попсовое.

"Когда я создала никнейм, я поняла, что это какое-то слово на турецком языке. Я решила, что не хочу смотреть перевод, потому что мало ли там какое-то неприличное слово. Но нет, это по-турецки "любовь", - с улыбкой вспоминает Алина.

"Чтобы что-то получить - надо работать!

К музыке она пришла в осознанном возрасте, когда, будучи очень послушным ребенком, не стала противоречить родителям, не увлеклась своим хобби, а сначала получила высшее образование и сделала карьеру дизайнера. Алина не скрывает, что у нее сейчас есть стабильный доход и собственная квартира...

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