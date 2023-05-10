Видео ⟩ ASKIN из Риги: от дизайнера в онлайн-казино до той, кого подростки узнают на улицах

Видео: ASKIN - "Долой истерики"

ASKIN - это "любовь"

Когда Алина решила создать TikTok-аккаунт, ей просто это слово пришло в голову. "А" - это Алина, "SKIN" - это кожа или смена картинки на сайте. Такой псевдоним подходил Алине, ведь она не хотела себя никак ограничивать в рамках одного музыкального жанра. Да, она любит рок-музыку, но с таким же удовольствием может петь что-то попсовое.

"Когда я создала никнейм, я поняла, что это какое-то слово на турецком языке. Я решила, что не хочу смотреть перевод, потому что мало ли там какое-то неприличное слово. Но нет, это по-турецки "любовь", - с улыбкой вспоминает Алина.

"Чтобы что-то получить - надо работать!