Отец избитого в Иманте мальчика рассказал, что именно произошло в тот вечер

- Глава Государственной полиции Арманд Рукс заявил, что разногласия начались после того, как кто-то из одной компании случайно бросил камень в кого-то из другой компании во дворе средней школы. Ваш сын рассказал вам об этом?

- Он ничего не знает об этом инциденте.

- Что вы знаете о том, почему и как начался подростковый конфликт? Что рассказал вам ваш сын?

- Один из мальчиков из компании Антона на днях сказал другому мальчику из другой банды [той, которая причастна к избиению], что хочет с ним расправиться.

Сын с друзьями был на стадионе. В это же время один мальчик из той банды тоже находился на стадионе. Заметив школьника, который хотел расправиться, мальчик из банды связался со своими приятелями и позвал их на стадион. Через некоторое время они пришли на стадион и погнались за тем мальчиком. Школьнику удалось убежать.