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"Знаю, многие меня осудят": певица KristyS, которую жизнь научила бороться

Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
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Кристина Пучковская-Сакович (KristyS)
Кристина Пучковская-Сакович (KristyS) Фото: Личный архив Кристины Пучковской-Сакович

Героине онлайн-журнала KLIK Кристине Пучковской-Сакович (псевд. - KristyS) было всего 27 лет, когда она поняла, что настало время снять розовые очки и посмотреть на этот мир иначе. Два года назад девушка пережила тяжелое расставание с отцом своих детей. 

"Я знаю, многие меня осудят", - говорит KristyS. Тогда, два года назад, ей казалось, что она взлетела на ту высоту, о которой всегда мечтала. У нее был счастливый брак, дети, работа и долгожданная музыкальная карьера, которая развивалась со стремительной скоростью. 

В откровенном разговоре она признавалась, что 10 лет брака внезапно превратились в кошмар наяву, в котором нашлось место скандалам, погромам и угрозам... Тогда, в интервью, Кристина была раздавлена, не понимала, что будет с ее браком, но гордо заявляла: "Я не оставлю музыку". 

Мы встретились спустя два года. Кристина на этот раз смотрела уверенно, говорила без робости, широко расправив плечи и подняв голову. Это была совсем другая девушка, разве что внешность не изменилась...

"Моя жизнь после последнего интервью изменилась очень сильно, аж на 180 градусов", - отметила она восторженно, продемонстрировав свои новые музыкальные записи, которые увидели свет в начале мая.

Аудио: KristyS - "Тук-Тук"

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