"Знаю, многие меня осудят": певица KristyS, которую жизнь научила бороться

"Я знаю, многие меня осудят", - говорит KristyS. Тогда, два года назад, ей казалось, что она взлетела на ту высоту, о которой всегда мечтала. У нее был счастливый брак, дети, работа и долгожданная музыкальная карьера, которая развивалась со стремительной скоростью.

В откровенном разговоре она признавалась, что 10 лет брака внезапно превратились в кошмар наяву, в котором нашлось место скандалам, погромам и угрозам... Тогда, в интервью, Кристина была раздавлена, не понимала, что будет с ее браком, но гордо заявляла: "Я не оставлю музыку".

Мы встретились спустя два года. Кристина на этот раз смотрела уверенно, говорила без робости, широко расправив плечи и подняв голову. Это была совсем другая девушка, разве что внешность не изменилась...