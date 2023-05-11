Скейт-парк за пять миллионов как магнит притягивает проблемных подростков Иманты

Имантский спортивный центр стоимостью 5,6 миллиона, возле которого начался конфликт между подростками, закончившийся избиением мальчика в ближайшем лесу, как магнит приманивает молодых людей, которые собираются в группы и своим агрессивным поведением и нецензурной бранью пугают местных жителей. Несмотря на то, что произошедшее - случай чрезвычайный, местные признают, что уже долгое время страдают от агрессии подростков. Все свидетельствует о том, что на другой стороне улицы - в заросшем лесном массиве - несовершеннолетние спокойно употребляют алкоголь.
В Анниньмуйжском лесу, где вечером 5 мая подростки избили мальчика и видео с расправой разместили в интернете, вечером в понедельник спокойно - прогуливаются лишь несколько человек с собаками. Заросшую часть леса пересекают тропинки, и большая часть любителей прогулок предпочитает не бродить по зарослям. Инцидент произошел в небольшой впадине, которую с дороги не так легко заметить. Недалеко в лесу можно найти следы, свидетельствующие о том, что там свободное время проводят подростки - места для костра, бутылки.
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