Отражение агрессивной подростковой субкультуры в Иманте: что такое "ЧВК" и редановцы?

После опубликованного в интернете видео, на котором видно, как вечером 5 мая в парке в Иманте несколько подростков избивают мальчика, в соцсетях среди прочего распространилась аудиозапись, на которой подросток грозит свести счеты "со всеми, кто не из Иманты, особенно с "детьми Origo". Из этических соображений мы эту аудиозапись не публикуем. Кто такие упомянутые на записи "редановцы" и "ЧВК", которые он обещает основать?