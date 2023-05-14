Вс, 14.05.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать
Для абонентов
Находка садовника в Испании, возможно, стала важным поворотом в деле пропавшей латышки
Фото: Facebook.com/Ekrānuzņēmums no video
Apollo.lv Kārlis Melngalvis rus.tvnet.lv
, ,
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

6 сентября 2014 года рано утром на испанском курорте пропала 30-летняя латышка Агнесе Клявиня. Несколько лет спустя было опубликовано видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как в тот роковой день Агнесе вместе с двумя британскими мужчинами нехотя садится в автомобиль. Было высказано предположение, что женщина умерла. Время шло, подозреваемых осудили, при этом останки Клявини так и не нашли. Однако находка испанского садовника в конце апреля, возможно, стала важным поворотом в деле пропавшей латышки.

Таинственная поездка из ночного клуба

Уроженка Латвии Агнесе Клявиня несколько лет прожила в Лондоне, а в 2014 году переселилась в провинцию Малага в Коста-дель-Соль, Испания, где работала официанткой. В Испании латышка прожила примерно полгода. А затем наступил роковой осенний день...

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Ключевые слова
Наверх