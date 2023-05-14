Находка садовника в Испании, возможно, стала важным поворотом в деле пропавшей латышки

6 сентября 2014 года рано утром на испанском курорте пропала 30-летняя латышка Агнесе Клявиня. Несколько лет спустя было опубликовано видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как в тот роковой день Агнесе вместе с двумя британскими мужчинами нехотя садится в автомобиль. Было высказано предположение, что женщина умерла. Время шло, подозреваемых осудили, при этом останки Клявини так и не нашли. Однако находка испанского садовника в конце апреля, возможно, стала важным поворотом в деле пропавшей латышки.