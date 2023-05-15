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Комментирует Лусис ⟩ 9 мая, Екабпилс, Иманта... Ты доверяешь полиции?
Фото: Ekrānšāviņš no @levuskans twitter konta
Toms Lūsis rus.tvnet.lv
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Вспоминаю всякие мероприятия на Саулкрастской эстраде в мои годы в средней школе. Там обычно собирались Саулкарсты, Звейниекциемс, Скулте, Пабажи и Царникава, и вечером всегда была борьба, чтобы выяснить, какой район самый лучший. Дрались и девочки. Если же все-таки не появлялся ни один хороший кандидат для битья, случалось так, что в конце концов избивался кто-то из охранников. Чисто так - чтобы вечер не прошел впустую.

Хоть в то время это были не совсем тринадцатилетние, которые сейчас в каком-нибудь 6-7-м классе, события последних дней в Иманте вынудили немного задуматься. Живя в своем пузыре, я нахожусь в какой-то вводящей в заблуждение иллюзии, что эти вещи остались в девяностых или начале двухтысячных. Но оказалось, что я просто постарел и глупость предшественников со временем переняли следующие подростки.

Допускаю, что суровая реальность может быть таковой, что за 30 лет особо ничего и не изменилось. Просто теперь у всех подростков есть мобильные телефоны с камерами, интернетом, соцсетями, в которых удобно все публиковать. А также достаточно мало мозгов, чтобы действительно это делать. По этой причине многие такие тяжелые события напрямую из соцсетей попадают на новостные порталы, а не распространяются как героическое сарафанное радио молодых бойцов.

Говоря другими словами - часть подростков была дураками во все времена. Это определенно не нужно воспринимать как норму, но скорее это факт. Но то, что в последнее время все чаще и неприятнее по-прежнему продолжает удивлять, это своеобразная реакция ответственных структур на события.

Несмотря на то, что я всегда по возможности пытаюсь защищать полицию, в последнее время кажется, что там царит какая-то структурная некомпетентность, которая начинает вырисовываться болезненно часто. Иногда даже возникает ощущение, что руководство учреждений начинает делать свою работу только тогда, когда тревога жителей в соцсетях достигает какой-то критической массы.

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