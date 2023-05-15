Комментирует Лусис ⟩ 9 мая, Екабпилс, Иманта... Ты доверяешь полиции?

Хоть в то время это были не совсем тринадцатилетние, которые сейчас в каком-нибудь 6-7-м классе, события последних дней в Иманте вынудили немного задуматься. Живя в своем пузыре, я нахожусь в какой-то вводящей в заблуждение иллюзии, что эти вещи остались в девяностых или начале двухтысячных. Но оказалось, что я просто постарел и глупость предшественников со временем переняли следующие подростки.

Допускаю, что суровая реальность может быть таковой, что за 30 лет особо ничего и не изменилось. Просто теперь у всех подростков есть мобильные телефоны с камерами, интернетом, соцсетями, в которых удобно все публиковать. А также достаточно мало мозгов, чтобы действительно это делать. По этой причине многие такие тяжелые события напрямую из соцсетей попадают на новостные порталы, а не распространяются как героическое сарафанное радио молодых бойцов.

Говоря другими словами - часть подростков была дураками во все времена. Это определенно не нужно воспринимать как норму, но скорее это факт. Но то, что в последнее время все чаще и неприятнее по-прежнему продолжает удивлять, это своеобразная реакция ответственных структур на события.