Отпинал, зарезал и выбросил на помойку: судебные материалы раскрывают ужасы в латвийских семьях

Убийство в Екабпилсе, перед которым Леон Русиньш преследовал бывшую супругу, в истории криминалистики Латвии не уникально - оно отличается только тем, что женщина отчаянно боролась за жизнь. Ей не помогли. Как и тем, кого партнеры убили десять лет назад. Перед тем как этих женщин убили, их били, душили, пинали, они ходили все в синяках. И все об этом знали. В Латвии ежегодно несколько женщин убивают их партнеры, а в Европе 29% всех убитых женщин - жертвы домашнего насилия.