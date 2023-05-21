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Отпинал, зарезал и выбросил на помойку: судебные материалы раскрывают ужасы в латвийских семьях
Фото: TVNET
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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Убийство в Екабпилсе, перед которым Леон Русиньш преследовал бывшую супругу, в истории криминалистики Латвии не уникально - оно отличается только тем, что женщина отчаянно боролась за жизнь. Ей не помогли. Как и тем, кого партнеры убили десять лет назад. Перед тем как этих женщин убили, их били, душили, пинали, они ходили все в синяках. И все об этом знали. В Латвии ежегодно несколько женщин убивают их партнеры, а в Европе 29% всех убитых женщин - жертвы домашнего насилия.

Какие недостатки в системе высветила трагедия в Екабпилсе и почему законы должны стать строже, анализирует криминалист Андрей Вилкс.

За день до убийства и самоубийства мужчина снял люстру. На следующее утро коллеги из салона красоты не смогли дозвониться до 27-летнего администратора. Они знали, что отношения в этой семье в последнее время становились все более напряженными. Еще днем ранее женщина посмеялась: "Девочки, как же мне на работе хорошо, дома он...". Коллеги рекомендовали отнестись к ситуации серьезно, но она махнула рукой - как-никак это был лишь вопрос времени, с начавшим пить мужем она планировала разойтись.

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