Чт, 11.05.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать
Для абонентов

Таллиннка 9 мая швырнула букетом цветов флага РФ в полицейского

Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
9 мая на Военном кладбище. Снимок иллюстративный.
9 мая на Военном кладбище. Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

В интернете собирает возмущенные комментарии пост о том, что 9 мая таллиннка пришла на военное кладбище с букетом цветов, а ее задержали и выписали штраф в 1200 евро. А все потому, что расцветка этого букета напоминала российский триколор. Журналисты Rus.Postimees выяснили, имел ли такой инцидент место, как на самом деле вела себя обладательница букета и какое наказание ее ждет.

В интернете уже второй день гуляет пост: во вторник, 9 мая, на Военном кладбище была задержана женщина с букетом цветов, привлекшим внимание стражей порядка. В букете, по словам автора поста, были сиренево-красно-белые цветы, но полицейские сочли, что букет провокационный - выполнен в цветах российского флага. Теперь задержанной грозит штраф 1200 евро. 

Возмущенные комментаторы бросились на защиту этой женщины, что она якобы купила злосчастный букет неумышленно и даже подумать не могла, что он может доставить ей столько проблем, в том числе и финансовых. "Дожили, уже за цветы штрафуют", - пишет один комментатор. "Бедная женщина", - сопереживает другой. "Ну цветы-то как могут быть виноваты?" - причитают сочувствующие на женском форуме.

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Ключевые слова
Наверх