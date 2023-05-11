Таллиннка 9 мая швырнула букетом цветов флага РФ в полицейского

В интернете собирает возмущенные комментарии пост о том, что 9 мая таллиннка пришла на военное кладбище с букетом цветов, а ее задержали и выписали штраф в 1200 евро. А все потому, что расцветка этого букета напоминала российский триколор. Журналисты Rus.Postimees выяснили, имел ли такой инцидент место, как на самом деле вела себя обладательница букета и какое наказание ее ждет.
В интернете уже второй день гуляет пост: во вторник, 9 мая, на Военном кладбище была задержана женщина с букетом цветов, привлекшим внимание стражей порядка. В букете, по словам автора поста, были сиренево-красно-белые цветы, но полицейские сочли, что букет провокационный - выполнен в цветах российского флага. Теперь задержанной грозит штраф 1200 евро.