Таллиннка 9 мая швырнула букетом цветов флага РФ в полицейского

В интернете собирает возмущенные комментарии пост о том, что 9 мая таллиннка пришла на военное кладбище с букетом цветов, а ее задержали и выписали штраф в 1200 евро. А все потому, что расцветка этого букета напоминала российский триколор. Журналисты Rus.Postimees выяснили, имел ли такой инцидент место, как на самом деле вела себя обладательница букета и какое наказание ее ждет.