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Смерч унес теплицу жительницы Эстонии

Мати Мяэритс
, репортер
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Теплицы больше нет.
Теплицы больше нет. Фото: Kadri Kivit

Хозяйка фермы Лийвамяэ Кадри Кивит может только благодарить судьбу за то, что не торопилась заходить в теплицу, потому что через несколько мгновений ее уже не было, пишет Rus.Postimees.

"Я хотела пойти в теплицу, чтобы полить растения, но решила, что порублю еще дров, а потом пойду. Не успела я закончить рубить, как услышала грохот. Я увидела, что над двором поднялся большой кусок пластиковой пленки. Я удивилась, потому что ветер был очень слабым. Затем я увидела, как в соседнем саду образовался смерч, который двигался к теплице. Стены теплицы были сделаны из стекла, крыша - из пластиковой пленки. Сначала пленка порвалась с края крыши, затем все улетело. Куски стекла разлетелись в радиусе 200 метров. Некоторые из них были похожи на копья и воткнулись в землю примерно на десять сантиметров. Один кусок стекла также прошел сквозь ящик с растениями".

По словам Кивит, ей очень сильно повезло. Не было никакого ветра ни до, ни после прихода смерча. "Видимо, нужно поставить свечку в церкви", - сказала она.

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