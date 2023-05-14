Смерч унес теплицу жительницы Эстонии

"Я хотела пойти в теплицу, чтобы полить растения, но решила, что порублю еще дров, а потом пойду. Не успела я закончить рубить, как услышала грохот. Я увидела, что над двором поднялся большой кусок пластиковой пленки. Я удивилась, потому что ветер был очень слабым. Затем я увидела, как в соседнем саду образовался смерч, который двигался к теплице. Стены теплицы были сделаны из стекла, крыша - из пластиковой пленки. Сначала пленка порвалась с края крыши, затем все улетело. Куски стекла разлетелись в радиусе 200 метров. Некоторые из них были похожи на копья и воткнулись в землю примерно на десять сантиметров. Один кусок стекла также прошел сквозь ящик с растениями".