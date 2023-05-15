В ранее консервативном Союзе женщин Эстонии, похоже, подул ветер перемен, ведь в этом году титул матери года получила воспитавшая тринадцать детей мать-одиночка, у которой еще несколько лет назад не было шансов завоевать признание в глазах предприимчивых городских женщин, пишет Rus.Postimees.
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Трудная жизнь и 13 детей: впервые в Эстонии титул "Мать года" получила разведенная женщина
"Моя мама - компанейский человек, хотя и немного застенчивая", - говорит Койт Аазуметс и добавляет, что в то же время она - деревенский заядлый садовод, которого никогда не привлекала утонченная городская жизнь. В ее царстве, помимо растений, еще собака и кошка, о которых она заботится. Крупными животными она теперь занимается только на работе.