Трудная жизнь и 13 детей: впервые в Эстонии титул "Мать года" получила разведенная женщина

"Моя мама - компанейский человек, хотя и немного застенчивая", - говорит Койт Аазуметс и добавляет, что в то же время она - деревенский заядлый садовод, которого никогда не привлекала утонченная городская жизнь. В ее царстве, помимо растений, еще собака и кошка, о которых она заботится. Крупными животными она теперь занимается только на работе.