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14 мая Юстине исполнилось бы 7 лет: у семьи есть подозрения, что могло произойти - рассказ приемной мамы
Фото: TVNET
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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У Юстине Рейниковой 14 мая был день рождения - ей исполнилось семь лет. Только праздника не было, поскольку вечером 5 мая в Роговке девочка пропала и, несмотря на интенсивные недельные поиски, она до сих пор не найдена. Никаких следов - будто бы ребенок испарился. "Неведение нас убивает", - говорит Сандра, приемная мама Юстине. У семьи есть подозрения, что могло произойти. 

"Мама... Она называет меня мамой", - говорит Сандра. О девочке она заботится с декабря 2021 года. Женщина говорит, что особенно близка Юстине с пятилетним Райенсом - дети считают друг друга братом и сестрой. "Райенс не знает, что сестра пропала. Не знаем, как ему сказать, - продолжает Сандра. - Полиция интересовалась, почему он не спрашивает, где Юстине. Потому что думает, что она в садике. Она иногда остается у бабушки - у моей свекрови".

"Юстине... Она есть, она вернется", - плача говорит Сандра о девочке, а также рассказывает о ней только в настоящем времени.

Когда я спрашиваю, как семья праздновала бы день рождения Юстине, у Сандры наворачиваются слезы на глаза.

Позднее, немного успокоившись, она говорит, что ели бы торт, поскольку все ждут Юстине дома - другой мысли семья не принимает.

Хотя в основном полиция работает над версией, что девочка сама куда-то ушла или заблудилась, правоохранители не исключают, что она могла быть похищена. И у Сандры тоже есть своя версия случившегося. 

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