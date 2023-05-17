Латвия - первая страна в мире с президентом из ЛГБТ-сообщества

На прошлой неделе тех, кто не очень близок к политическим кругам, удивило заявление партийного объединения "Новое Единство" о том, что кандидатом на пост президента оно выдвинуло министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Как и следовало ожидать, латвийская общественность разделилась во мнении надвое - на тех, кто приветствует вклад министра во внешнюю политику Латвии (напомним, что Ринкевич - самый долгоработающий министр в истории не только Латвии, но и всей Европы, он также был главой канцелярии президента Валдиса Затлерса), и тех, кто в шоке от того, что в Латвии может быть президент-гомосексуал.