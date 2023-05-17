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Станет ли Латвия первой страной в мире с президентом из ЛГБТ-сообщества?
Министр иностранных дел и кандидат в президенты Латвии Фото: TOMS KALNINS/EPA
Alise Zemīte rus.tvnet.lv
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На прошлой неделе тех, кто не очень близок к политическим кругам, удивило заявление партийного объединения "Новое Единство" о том, что кандидатом на пост президента оно выдвинуло министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Как и следовало ожидать, латвийская общественность разделилась во мнении надвое - на тех, кто приветствует вклад министра во внешнюю политику Латвии (напомним, что Ринкевич - самый долгоработающий министр в истории не только Латвии, но и всей Европы, он также был главой канцелярии президента Валдиса Затлерса), и тех, кто в шоке от того, что в Латвии может быть президент-гомосексуал.

Если 31 мая Сейм утвердит Ринкевича следующим президентом Латвии, его сексуальная ориентация точно не ускользнет от внимания международных СМИ - в случае победы он станет лишь вторым в истории современного мира главой государства, открыто признавшимся в гомосексуальности. Его избрание может стать особенно занимательным на фоне того, что Сейм до сих пор не ратифицировал Стамбульскую конвенцию.

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