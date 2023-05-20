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Откровения наркодилера: Иногда в одной школе орудует несколько десятков продавцов
Часть I
Наркотики. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock
TVNET/15min.lt rus.tvnet.lv
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Торговля наркотиками среди школьников процветает уже много лет. Многие школы не хотят об этом говорить, чтобы не портить имидж, полиция уделяет этому ограниченное внимание, а родители зачастую просто не верят, что их дети могут употреблять наркотики - до тех пор, пока не произойдет несчастье. Литовский новостной портал 15min.lt предлагает эксклюзивное интервью из двух частей с наркоторговцем, который согласился открыто рассказать о закулисье этого незаконного бизнеса.

Редакция хотела бы подчеркнуть, что распространение наркотиков происходит по-разному. Это история о наркоторговце, работающем в столице, поэтому некоторые элементы рассказа могут отличаться от схем распространения или текущей ситуации в других городах или местах.

Личность героя статьи по его просьбе не разглашается, так как за факты и информацию, изложенные в интервью, ему грозит уголовная ответственность. В целях сохранения анонимности источника некоторые детали в интервью опущены. Также были изменены некоторые специфические слова, используемые героем материала, которые могли бы раскрыть его личность.

— Сколько лет самым молодым дилерам, которых ты знаешь?

— Среди тех, кого я знаю, пять или шесть пятнадцатилетних. У них разное количество ЛСД и травки. Но обычно возраст составляет от 21 до 25 лет.

— Сколько дилеров может быть в одной школе?

— Трудно сказать точно. Иногда трудно даже догадаться, но по своему опыту говорю, что смотреть надо на тех, кто не ходит на занятия.

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