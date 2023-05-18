Репортаж ⟩ Кетчуп преследовал Шендеровича и в Таллинне

За полчаса до начала таллиннского концерта одного из самых известных российских "иноагентов" у культурного центра "Линдакиви" уже было жарко. И погода тут ни при чем. Слева от входа стоял мужчина с плакатом, на котором было написано, что Путина надо посадить на кол, а Шендерович заплатил 1,5 миллиона шефу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Там же был задан вопрос – сколько на ВСУ? Цветовым сочетанием своего костюма и плакатом гражданин, видимо, невольно косплеил российский триколор.