"Моя вина необычайно высока". Медиаменеджер, управлявший активами Березовского

Демьян Кудрявцев родился в Ленинграде. Эмигрировал в Израиль в 1990 году, но через несколько лет вернулся в Россию, чтобы вместе с Антоном Носиком делать бизнес в зарождающемся рунете. С 1998 года работал с Борисом Березовским. Был фактическим управляющим медиаактивами олигарха. Как политтехнолог принимал участие в "оранжевой революции" в Украине и "тюльпановой революции" в Кыргызстане. Владел крупными долями в самых разных российских медиа. Открыто выступил против войны в Украине. В настоящее время живет в Лондоне. Facebook Демьяна Кудрявцева читают 104 тысячи пользователей.



В интервью Rus.Postimees Демьян Кудрявцев рассказал о ценности русских независимых журналистов, уехавших из РФ, смыслах деклараций беглых оппозиционеров, границах военной цензуры вне России и своей роли в первом Майдане 2004 года.