В вялотекущем американо-китайском столкновении передышки не будет

Недавно я принял участие в Форуме развития Китая (CDF) в Пекине, ежегодном собрании высокопоставленных руководителей иностранных компаний, ученых, бывших политиков и высокопоставленных китайских чиновников. Конференция этого года стала первой очной встречей с 2019 года, и она предоставила западным наблюдателям возможность встретиться с новым высшим руководством Китая, в том числе с новым Премьер-министром Ли Цяном.
Мероприятие также предоставило Ли первую возможность пообщаться с иностранными представителями после вступления в должность. Хотя много говорилось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин назначает на ключевые посты в Коммунистической партии Китая и правительстве своих близких сторонников, наши обсуждения с Ли и другими высокопоставленными китайскими чиновниками дали более детальное представление об их политике и стиле руководства.