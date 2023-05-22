В вялотекущем американо-китайском столкновении передышки не будет

Мероприятие также предоставило Ли первую возможность пообщаться с иностранными представителями после вступления в должность. Хотя много говорилось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин назначает на ключевые посты в Коммунистической партии Китая и правительстве своих близких сторонников, наши обсуждения с Ли и другими высокопоставленными китайскими чиновниками дали более детальное представление об их политике и стиле руководства.