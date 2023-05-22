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В вялотекущем американо-китайском столкновении передышки не будет
Фото: Shutterstock
Нуриэль Рубини Project Syndicate
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Недавно я принял участие в Форуме развития Китая (CDF) в Пекине, ежегодном собрании высокопоставленных руководителей иностранных компаний, ученых, бывших политиков и высокопоставленных китайских чиновников. Конференция этого года стала первой очной встречей с 2019 года, и она предоставила западным наблюдателям возможность встретиться с новым высшим руководством Китая, в том числе с новым Премьер-министром Ли Цяном.

Мероприятие также предоставило Ли первую возможность пообщаться с иностранными представителями после вступления в должность. Хотя много говорилось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин назначает на ключевые посты в Коммунистической партии Китая и правительстве своих близких сторонников, наши обсуждения с Ли и другими высокопоставленными китайскими чиновниками дали более детальное представление об их политике и стиле руководства.

Прежде чем стать премьер-министром в марте, Ли работал секретарем КПК в Шанхае. Как реформатор экономики и сторонник частного предпринимательства, он сыграл решающую роль в том, чтобы убедить Теслу построить в городе мегафабрику. Во время пандемии COVID-19 он обеспечивал соблюдение строгой нулевой политики Си против COVID-19 и контролировал двухмесячный локдаун Шанхая.

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