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Как победа Varang Nord пробудила метал-сцену в Латвии: итоги отбора на Wacken Metal Battle
Varang Nord & Wacken Metal Battle Фото: пресс-фото / личный архив Максима Попова / коллаж RUS TVNET
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
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В субботу, 27 мая в клубе Melnā Piektdiena прошел национальный отбор на конкурс Wacken Metal Battle, проходящий в Германии. После голосования зрителей и специально приглашенного жюри было решено, что Латвию в этом году представит группа SEVER. Но нельзя не отметить, что в этом году конкурс всколыхнул индустрию латвийской тяжелой музыки...

Как Латвия вошла в историю мировой метал-музыки

Varang Nord
Varang Nord Фото: из личного архива Максима Попова


В 2019 году впервые в истории Латвии музыканты из Латгалии Varang Nord победили на метал-конкурсе мирового уровня Wacken Metal Battle (Германия). Мог ли кто-то из почитателей хэви-метал в нашей стране представить, что когда-нибудь латвийский флаг поднимется на сцене фестиваля Wacken Open Air? Группе из Даугавпилса тогда противостояли еще три десятка музыкальных команд со всего мира. Победа Varang Nord стала настоящим событием в истории латвийской метал-сцены. 

Триумф латгальцев послужил толчком для местных метал-музыкантов. Они стали активно готовиться и репетировать, чтобы принять участие...

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