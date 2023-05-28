Как победа Varang Nord пробудила метал-сцену в Латвии: итоги отбора на Wacken Metal Battle

Как Латвия вошла в историю мировой метал-музыки



В 2019 году впервые в истории Латвии музыканты из Латгалии Varang Nord победили на метал-конкурсе мирового уровня Wacken Metal Battle (Германия). Мог ли кто-то из почитателей хэви-метал в нашей стране представить, что когда-нибудь латвийский флаг поднимется на сцене фестиваля Wacken Open Air? Группе из Даугавпилса тогда противостояли еще три десятка музыкальных команд со всего мира. Победа Varang Nord стала настоящим событием в истории латвийской метал-сцены.