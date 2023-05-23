Postimees в Донбассе ⟩ Бывший депутат Верховной рады, воюющий на фронте: "Меня сейчас вообще политика не интересует"

Юрий Сиротюк (47 лет) по прозвищу Мамай, три года занимавший пост депутата Верховной рады Украины, человек принципиальный. Из-за войны, начавшейся на востоке Украины девять лет назад, он ушел из политики и добровольно отправился на фронт. Из уст Сиротюка не услышать ни слова по-русски. Из принципа. "Оба моих деда погибли, сражаясь в Украинской освободительной армии. Было что-то похожее на "лесных братьев" в Прибалтике. Отца депортировали в Сибирь", - пояснил Сиротюк, пишет Rus.Postimees.