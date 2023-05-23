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Postimees в Донбассе ⟩ Бывший депутат Верховной рады, воюющий на фронте: "Меня сейчас вообще политика не интересует"

Маргус Мартин rus.postimees.ee
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Юрий Сиротюк
Экс-депутат Верховной Рады Украины Юрий Сиротюк Фото: Erik Prozes

Юрий Сиротюк (47 лет) по прозвищу Мамай, три года занимавший пост депутата Верховной рады Украины, человек принципиальный. Из-за войны, начавшейся на востоке Украины девять лет назад, он ушел из политики и добровольно отправился на фронт. Из уст Сиротюка не услышать ни слова по-русски. Из принципа. "Оба моих деда погибли, сражаясь в Украинской освободительной армии. Было что-то похожее на "лесных братьев" в Прибалтике. Отца депортировали в Сибирь", - пояснил Сиротюк, пишет Rus.Postimees.

"Я сейчас вообще не интересуюсь политикой. Если мы выиграем войну, есть основания продолжать политическую деятельность. Иначе не будет политики, - сказал он. - Мы 350 лет были колонизированы Россией и поэтому понимаем, что сначала надо выиграть войну, а уж потом заниматься политикой".

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