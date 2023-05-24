Когда я ехала в Даугавпилс на встречу с Ливаем Амарейном, я думала, что мы поговорим о нападении, которое он пережил вечером 4 мая и о котором узнала вся Латвия. Об этом мы тоже говорили, но разговор получился намного острее и глубже. Ливай поделился со мной историей своей семьи о насилии в поколениях и раскрыл свой путь к своей истинной личности. Он рассказал, как вышел замуж за любовь всей своей жизни - своего мужа Эрена. Ливай позволил заглянуть в свою жизнь, которая теперь наконец счастливая, но непростая.
"Меня били почти всю мою жизнь". История Ливая - жертвы преступления на почве ненависти в Даугавпилсе
Вечером 4 мая в Даугавпилсе Ливая жестоко избил мужчина, который в настоящее время находится под стражей. Муж Ливая Эрен также пострадал в результате нападения - у него травма глаза. Вероятно, преступление совершено на почве ненависти - полиция также установила, что это преступление с отягчающими обстоятельствами, вызванное социальной ненавистью.