"Меня били почти всю мою жизнь". История Ливая - жертвы преступления на почве ненависти в Даугавпилсе

Когда я ехала в Даугавпилс на встречу с Ливаем Амарейном, я думала, что мы поговорим о нападении, которое он пережил вечером 4 мая и о котором узнала вся Латвия. Об этом мы тоже говорили, но разговор получился намного острее и глубже. Ливай поделился со мной историей своей семьи о насилии в поколениях и раскрыл свой путь к своей истинной личности. Он рассказал, как вышел замуж за любовь всей своей жизни - своего мужа Эрена. Ливай позволил заглянуть в свою жизнь, которая теперь наконец счастливая, но непростая.