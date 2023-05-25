На дорогах Латвии замечен автомобиль, зарегистрированный в оккупированном РФ регионе. Это разрешено?

Совсем недавно в социальных сетях появился Mercedes со своеобразными номерными знаками. Казалось бы, обычная машина, но это не совсем так - джип ездит по территории Латвии с номерами Крымского региона. В Twitter началась дискуссия - разрешено ли это в Латвии? Мы обратились за разъяснениями в Государственную полицию, Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), Службу государственной безопасности (VDD) и Государственную пограничную службу. Для небольшой интриги - публичное заявление полиции и комментарий CSDD кардинально отличаются.