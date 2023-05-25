Совсем недавно в социальных сетях появился Mercedes со своеобразными номерными знаками. Казалось бы, обычная машина, но это не совсем так - джип ездит по территории Латвии с номерами Крымского региона. В Twitter началась дискуссия - разрешено ли это в Латвии? Мы обратились за разъяснениями в Государственную полицию, Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), Службу государственной безопасности (VDD) и Государственную пограничную службу. Для небольшой интриги - публичное заявление полиции и комментарий CSDD кардинально отличаются.
На дорогах Латвии замечен автомобиль, зарегистрированный в оккупированном РФ регионе. Это разрешено?
Пользователь Twitter сфотографировал очень дорогой внедорожник Mercedes-Benz G350.
На первый взгляд у машины вполне обычные российские номерные знаки, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что региональный номер - "82". Если поискать более подробную информацию об этом транспортном средстве, становится ясно, что это крымский региональный номер.