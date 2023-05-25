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На дорогах Латвии замечен автомобиль, зарегистрированный в оккупированном РФ регионе. Это разрешено?
Фото: Twitter/@strazyyy/TVNET kolāža
Mārcis Gaigalnieks rus.tvnet.lv
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Совсем недавно в социальных сетях появился Mercedes со своеобразными номерными знаками. Казалось бы, обычная машина, но это не совсем так - джип ездит по территории Латвии с номерами Крымского региона. В Twitter началась дискуссия - разрешено ли это в Латвии? Мы обратились за разъяснениями в Государственную полицию, Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), Службу государственной безопасности (VDD) и Государственную пограничную службу. Для небольшой интриги - публичное заявление полиции и комментарий CSDD кардинально отличаются.

Пользователь Twitter сфотографировал очень дорогой внедорожник Mercedes-Benz G350.

На первый взгляд у машины вполне обычные российские номерные знаки, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что региональный номер - "82". Если поискать более подробную информацию об этом транспортном средстве, становится ясно, что это крымский региональный номер.

Как известно, Крым - украинский полуостров, расположенный на севере Черного моря. Он уже давно стал очень популярным местом отдыха российских туристов. В 2014 году Россия вторглась и оккупировала полуостров, а позже незаконно включила его в свой состав.

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