Ходила полуголая и расстреливала тех, кто смотрел: "Сука из Бухенвальда" Ильза Кох

В лагере Кох занимала очень важную должность - надзиратель лагеря. Бухенвальд был одним из тех лагерей, где в качестве рабочей силы использовались заключенные. Пытка до смерти - одна из самых мучительных форм наказания.

Заключенных морили голодом, почти не оказывали медицинской помощи, а если они оказывали какое-либо сопротивление, их пытали. Заключенные часто подвергались различным бесчеловечным научным экспериментам и нередко умирали от рук тюремных надзирателей. Бухенвальд не был обычным концлагерем, так как там не было газовых камер, например, но там погибли тысячи узников. Все это при управлении Ильзы Кох.

В отличие от других концлагерей здесь заключенным дольше сохраняли жизнь. Кох считала это место идеально подходящим для удовлетворения своих садистских желаний и похотей.