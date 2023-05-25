Чт, 25.05.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать
Для абонентов

Инцидент в эстонской гимназии: ученик ударил одноклассника топором

Александра Саарнийт
, журналист
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Перемена. Фото иллюстративное.
Перемена. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Утро среды началось с шока для директора Козеской гимназии в Эстонии: ему сообщили о том, что один ученик ударил другого топором. Выяснилось, что гимназисты поссорились, но никто серьезно не пострадал, сообщает Rus.Postimees.

В редакцию Postimees поступило сообщение о том, что в среду, 24 мая, в гимназии Козе произошло нападение с топором. Директор школы Мартин Медар сказал, что инцидент с топором действительно был, но это точно не было нападением. "Это был неприятный, прискорбный инцидент. Двое молодых людей играли с выключателями в классе, ожидая учителя на перемене", - сказал Медар.

"Один юноша хотел, чтобы в классе горел свет, а другой нет. Затем один из них достал из сумки топор и начал им размахивать. Второй молодой человек хотел отобрать топор и, к сожалению, был ранен", - пояснил директор.

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

Ключевые слова

Наверх