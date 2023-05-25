Инцидент в эстонской гимназии: ученик ударил одноклассника топором

Утро среды началось с шока для директора Козеской гимназии в Эстонии: ему сообщили о том, что один ученик ударил другого топором. Выяснилось, что гимназисты поссорились, но никто серьезно не пострадал, сообщает Rus.Postimees.
В редакцию Postimees поступило сообщение о том, что в среду, 24 мая, в гимназии Козе произошло нападение с топором. Директор школы Мартин Медар сказал, что инцидент с топором действительно был, но это точно не было нападением. "Это был неприятный, прискорбный инцидент. Двое молодых людей играли с выключателями в классе, ожидая учителя на перемене", - сказал Медар.