Фото ⟩ БДСМ - это способ познать себя: Виттория о стереотипах в Латвии и удовольствии

БДСМ (BDSM) - психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение. Практикующие БДСМ часто используют различные средства и элементы (веревки, наручники, ошейники, кляпы, плети, костюмы и т. д.). Таким образом, нарушаются некоторые табу через доминирование и подчинение. Три главные вещи, которые соблюдаются теми, кто практикует БДСМ, - добровольность, разумность и безопасность.

Данжен-мастер (dungeon master) - профессиональный преподаватель БДСМ-практик.

Латвийское БДСМ-сообщество HEL Dungeon (руководят которым, кстати, девушки - Наталия Сорокина и Виттория Хелл) организует в Риге с 16 по 18 июня Baltic Fetish Weekend. Приглашаются все желающие, кто хочет узнать больше о БДСМ-культуре и практиках.

За три дня будет проведено 17 мастер-классов (шибари, игра с ударами, воском, бурлеск и прочее). Виттория проведет 3 мастер-класса: Sensation Play ("Чувственная игра"), Bodies on Canvas ("Тела на холсте") и Mindfulness & Spirituality in BDSM ("Внимательность и духовность в БДСМ").

Подробнее о программе можно узнать здесь