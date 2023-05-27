Фото ⟩ БДСМ - это способ познать себя: Виттория о стереотипах в Латвии и удовольствии

"Виттория", - представилась, улыбаясь, милая юная брюнетка с нежным взглядом в красном кимоно с белым воротом. Vittoria Hell (так она себя называет) является практикующим в Риге данжен-мастером.
БДСМ (BDSM) - психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение. Практикующие БДСМ часто используют различные средства и элементы (веревки, наручники, ошейники, кляпы, плети, костюмы и т. д.). Таким образом, нарушаются некоторые табу через доминирование и подчинение. Три главные вещи, которые соблюдаются теми, кто практикует БДСМ, - добровольность, разумность и безопасность.
Данжен-мастер (dungeon master) - профессиональный преподаватель БДСМ-практик.
Латвийское БДСМ-сообщество HEL Dungeon (руководят которым, кстати, девушки - Наталия Сорокина и Виттория Хелл) организует в Риге с 16 по 18 июня Baltic Fetish Weekend. Приглашаются все желающие, кто хочет узнать больше о БДСМ-культуре и практиках.
За три дня будет проведено 17 мастер-классов (шибари, игра с ударами, воском, бурлеск и прочее). Виттория проведет 3 мастер-класса: Sensation Play ("Чувственная игра"), Bodies on Canvas ("Тела на холсте") и Mindfulness & Spirituality in BDSM ("Внимательность и духовность в БДСМ").
Подробнее о программе можно узнать здесь
О детстве и переезде в Ригу
Несмотря на миловидность и кроткость во время беседы, Виттория выделяется среди других практикующих БДСМ-практики тем, что достаточно квалифицированна. С ее слов, в своем деле она разбирается лучше, глубже, детальнее и действует с аккуратностью и осторожностью.
БДСМ-практики пришли в жизнь Виттории не сразу, но она росла ребенком с богатой фантазией, а потому реального мира ей было мало. Детство девушка провела в Италии. Ее семья заботилась о девочке и дала все, чтобы она чувствовала себя счастливой и ни в чем не нуждалась. Родные старались оградить ее от взрослых проблем.
"Я была очень веселым и творческим ребенком, я помню, что у меня была компания друзей, для которых я придумывала фантастические истории, чтобы играть с ними - иногда мы сражались с инопланетянами, иногда мы были драконами, карабкающимися по деревьям, или даже русалками, ищущими раковины в Средиземном море. Моей мечтой было стать принцессой-воином, тренером покемонов, а может быть, супергероем. Я никогда не задумывалась о своей работе в будущем!" - вспоминает девушка.