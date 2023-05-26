КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Депортация здравого смысла NEPLP

Однако с этим не согласен Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP). Получается, что они стали организацией, которая сможет оценивать, какой уровень грусти присвоить тем или иным словам в будущем. И оказывается, что вес слова "депортация" сейчас оценивается в €8500.

Именно на такую сумму решили оштрафовать TVNET. И оштрафовать, в принципе, за то, что депутат Сейма не так употребил в прямом эфире слово "депортация", а журналистка переспросила его о сказанном вместо того, чтобы сразу остановить прямой эфир и выкинуть депутата из студии.

Так что, в принципе, если какое-нибудь телевидение снимает меня в прямом эфире и я быстро крикну: "Русских депортируют из Латвии!", то телевидение получит штраф в размере 8500 евро.