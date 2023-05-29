"Но он изменится!" Невероятное насилие в течение пяти лет во внешне образцовой латвийской семье

Ее заставляли есть вареную картошку всухомятку, резали ножом, таскали по полу за волосы, зимой выкидывали на улицу без одежды. Нет, это не описание преступлений маньяка, а сцена насилия в, казалось бы, благополучной семье с двумя детьми. За пять лет их брака Анна семь ночей провела на улице, а свекровь говорила: "Анна, ты не понимаешь, все так живут". Реакция полиции на заявления была "превентивные переговоры" или сочувственное: "Зачем ты пишешь эти бумаги?". Только после трагедии в Екабпилсе Анна получила временную защиту от насилия в виде судебного запрета на приближение. Несколько дней назад был начат уголовный процесс о насилии.
Когда слушаешь историю жизни 33-летней Анны, возникает ощущение дежавю - эскалация насилия в ее семье похожа на опыт убитой жены Леона Русиньша, о котором общественность узнала только после того, как обидчик осуществил угрозу - убил женщину на глазах у ее ребенка и матери. Преследование, угрозы, взлом и клевета в соцсетях, груды заявлений в полицию, отчаяние, крики о помощи, которые не были услышаны. К счастью, у Анны были братья, которые поддерживали ее, и характер, чтобы уйти и не сдаться.