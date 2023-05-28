"У людей нет на это денег": в Эстонии закрываются ночные клубы

Владелец пляжного клуба в Выру Пайт Рейман сказал, что закрыл двери своего ночного клуба осенью. "Если у людей нет денег и они не ходят на вечеринки, то нет смысла держать ночной клуб. Если люди и приходят, то только ради ансамбля, который берет большие деньги. А работать ради этого, чтобы потом вдруг получить чаевые - какой в этом смысл. Это бессмысленно", - говорит Рейман.