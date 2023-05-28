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"У людей нет на это денег": в Эстонии закрываются ночные клубы

Яаника Элиас rus.postimees.ee
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Владелец ночного клуба Yes Юри Конрад.
Владелец ночного клуба Yes Юри Конрад. Фото: Tiit Loim

Ряд ночных клубов в Южной Эстонии вынуждены были закрыть свои двери, поскольку за пандемией последовала инфляция и посетителей стало слишком мало.

Владелец пляжного клуба в Выру Пайт Рейман сказал, что закрыл двери своего ночного клуба осенью. "Если у людей нет денег и они не ходят на вечеринки, то нет смысла держать ночной клуб. Если люди и приходят, то только ради ансамбля, который берет большие деньги. А работать ради этого, чтобы потом вдруг получить чаевые - какой в этом смысл. Это бессмысленно", - говорит Рейман.

"Посмотрим, что будет, но когда в магазинах слышишь, что люди выбирают более дешевую еду, что уж тут говорить о походах в ночные клубы. Хорошие времена прошли".

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