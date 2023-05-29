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Инцидент на школьном стадионе в Эстонии: ребенку приставили нож к горлу

Анналийза Кёсс rus.tvnet.lv
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Мальчик с ножом. Фото иллюстративное.
Мальчик с ножом. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

"Он угрожал ножом просившему мяч мальчику, приставив нож к его шее", — поделилась ставшая свидетелем очередного случая насилия над детьми жительница волости Йыэляхтме. Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Пирко Пярила подтвердил Elu24, что в пятницу днем в ​​полицию действительно поступил вызов стадион школы волости Йыэляхтме, где между несовершеннолетними мальчиками возникло разногласие, пишет Rus.Postimees.

"Сегодня (в пятницу, 26 мая - прим.ред.) в обед на стадионе школы Лоо произошел очень неприятный инцидент, когда ученики начальных классов пошли просить мяч игравших в стороне мальчишек. После этого один из мальчиков достал из сумки нож и пригрозил просившему мяч мальчику, приставив нож к его шее", - рассказывает свидетельница очередного случая детского насилия, пожелавшая сохранить анонимность (имя редакции Elu24 известно).

"После угрозы младшеклассники ушли. К счастью, в этот раз никто не пострадал", - говорит свидетельница. Как местный житель, она знает, что мальчик постарше, который угрожал ножом младшему, не был местным. Свидетельница вызвала полицию, которая зафиксировала ситуацию.

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