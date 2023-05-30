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"Чей Крым?" ⟩ Вид на жительство в Литве можно получить только с согласия спецслужбы

rus.postimees.ee
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Флаги Литвы и Европейского союза.
Флаги Литвы и Европейского союза. Фото: Ints Kalnins

Граждане России и Беларуси, претендующие на получение вида на жительство в Литве, должны доказать, что они не представляют угрозы государственной безопасности, сообщает Rus.Postimees, со ссылкой на Литовсую национальную телерадиовещательную компанию (LRT).

После вторжения России в Украину Департамент миграции Литвы объявил, что иностранцев, подающих заявление на получение вида на жительство, могут попросить заполнить специальную анкету. Вопросы будут касаться их мнения о войне и политике России. Ответы будут проверяться разведывательным управлением Литвы (VSD).

Анкета предназначена в первую очередь для граждан России и Беларуси, но может быть распространена и на жителей других стран.

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