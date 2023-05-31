Среди писателей, пишущих на русском языке, Михаил Шишкин занимает особое место. Выдающийся мастер стиля и продолжатель эпических традиций русской литературы, в последние годы он много говорит о необходимости пересмотра ее «величия». По его мнению, унизительное поражение российского государства в этой войне – это ключевое условие выживания русской культуры. Rus.Postimees поговорил с писателем о его помощи швейцарской демократии, беспросветности русской истории и мире без Путина, который, оказывается, уже существует.
Интервью ⟩ Писатель Шишкин: "Запад показал России, что деньги решают все, а теперь исправляет ошибки"