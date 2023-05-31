Интервью ⟩ Писатель Шишкин: "Запад показал России, что деньги решают все, а теперь исправляет ошибки"

Россию все эти годы пропаганда не просто не приближала к остальному миру, а напротив - отдаляла. Поэтому сейчас не было никакого резкого скачка назад. Просто обнажилась та цивилизационная яма, которая все эти годы углублялась. И чтобы хотя бы начать ее ликвидировать, нужен шок. Необходимо унизительное поражение. Необходимо признание национальной вины, всенародное покаяние. Но я не могу себе представить, чтобы будущие Путины, как немецкий канцлер в Варшаве, встали бы на колени в Буче и Киеве, и везде, где были русские танки - в Праге, Будапеште и так далее. Не могу себе это представить.