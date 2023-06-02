Пока смерть не разлучит нас. Уйти в объятиях. История Элизы и Сандиса

- ...и каков второй Сандис?

- Это совершенно другое отражение Сандиса - в последний год его жизни. Рак очень сильно изменил его как физически, так и морально. Но если говорить про то, каким я его вспоминаю в его дни рождения, то это Сандис до болезни. Мой разум уже довольно сильно пересмотрел период болезни. Когда я думаю о том времени, я вспоминаю его сильный боевой дух против рака. Как он параллельно с химиотерапией до самой последней недели продолжал ходить в спортзал, чтобы тренировать своих клиентов. Мне очень нравится поговорка: рак не делает тебя другим человеком - он показывает, из чего ты сделан! В случае с Сандисом это был боевой дух и неустанная борьба.

- Расскажи, как началась ваша 15-летняя история? Была ли это страсть и любовь с первого взгляда или Сандису пришлось доказывать тебе свое стремление завоевать твое сердце?

- (Тепло улыбается.) В тот вечер мы оба были в Старой Риге - каждый на своей вечеринке, что для нас совсем нетипично, так как мы не большие тусовщики. Он с парнями шел с одного конца Старой Риги, а я с девочками - с другого. Мы встретились, обменялись шутками, и Сандис попросил мой номер телефона. Я продиктовала, хотя никогда в жизни так не делала. Мы списались и вскоре встретились. Да, он мне сразу понравился. Показался своим человеком. Помню, был холодный осенний день, когда мы созвонились и он сказал, что собирается искупаться в своем озере Крыльев (озеро, где также развеян прах Сандиса и находится место памяти. - Прим. ред.). В тот момент я поняла, что это тот муж, которого я хочу. Через полгода мы стали жить вместе. Я была студенткой, а он - мужчина на десять лет старше. Потом последовала свадьба, два сына - классический сценарий, каким я себе представляла его в детстве. Да, Сандис был человеком, которого я уже представляла и о котором мечтала.

- Прости, буду говорить о том, чего никогда не произойдет. Как вы представляли себе старость? Он говорил об этом?

- Да, он представлял свою старость. И это была, конечно, здоровая и спортивная жизнь. Он говорил: "Главное в старости быть в хорошей физической форме, тогда ей можно и радоваться! Чтобы в 60 лет не пришлось думать о лечении от болезней". Как ни парадоксально, это был его девиз...

- Как все началось? Ты помнишь, когда это произошло, когда рак пришел в вашу жизнь?