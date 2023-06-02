Пока смерть не разлучит нас. Уйти в объятиях. История Элизы и Сандиса

В этом году Сандиcу исполнилось бы 47 лет. С его смерти прошло почти три года. Для кого-то этот отрезок времени меняет всю жизнь. Его больше нет, не будет и сказочного конца "жили они долго и счастливо". Все это перечеркнула жестокая и агрессивная болезнь, которую не предотвратили ни 15 лет счастливой совместной жизни, ни вопрошающие взгляды двух маленьких сыновей: почему так должно быть? Болезнь жадно отобрала у одного из самых светлых людей все, чему он радовался. Сначала львиную силу, потом - внешность греческого бога. Затем в горло уже не лез и кусок еды, а разумом больного периодически овладевала злоба. Все постепенно гасло. Да, болезнь была ненасытной, и никому из нас не удалось ее вылечить. Статистика тоже не радовала: давала 5% шанса на выживание в течение 5 лет. Однако собственные надежды и борьба Сандиса не прекращались вплоть до его последнего вздоха. До последнего удара сердца. До последней мысли. Сандис ушел в мир иной, находясь дома, в объятиях жены. "Где папа?" - спросили сыновья Сандиса с утра. "Папа прошлой ночью ушел на небеса. Он теперь будет защищать нас оттуда..." - ответит Элиза, зная, что это была последняя ночь для них обоих...
Пролог
Это интервью будет откровенной историей Элизы и Сандиса о том, каково было пережить этот драматический опыт. Каково просыпаться утром с тяжелой мыслью о том, что в семье появился "незнакомец", а вечером надеяться, что завтрашний день принесет новости получше. Каково иметь дело с неумолимой статистикой выживания от рака и как трудно может быть найти безусловную любовь. История Элизы теперь наполнена глубокими мыслями обо всем, что с ними произошло. И она благодарна. Плач, жалобы - это не в ее характере, и она хотела рассказать эту историю, чтобы, может быть, помочь кому-то в похожей борьбе, ведь часто сказанное прямо может придать человеку большие силы. Даже если борьба будет с ветряными мельницами. "Сохраняйте спокойствие, сдаваться нельзя", - так, улыбаясь, сказал бы Сандис.
- Когда думаешь о Сандисе, что ты видишь, помнишь, чувствуешь?
Элиза: У меня в голове два образа Сандиса. Когда я думаю о любимом муже, с которым я познакомилась, вышла замуж и у нас есть общие дети, я вижу Сандиса, которого все знали - обаятельного, воплощение искренности, с неумолимым спортивным духом, большой самоотдачей, вдохновителя на здоровый образ жизни... Проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься спортом, питаться здоровой пищей, больше спать. Образ жизни Сандиса был его сильным желанием жить как можно лучше ради своего здоровья. Потом его авантюрный дух говорить "да" разным приключениям: скалолазанию, незапланированным путешествиям, сну под открытым небом... Любил жизнь... (Смотрит вдаль. Пауза.)
- ...и каков второй Сандис?
- Это совершенно другое отражение Сандиса - в последний год его жизни. Рак очень сильно изменил его как физически, так и морально. Но если говорить про то, каким я его вспоминаю в его дни рождения, то это Сандис до болезни. Мой разум уже довольно сильно пересмотрел период болезни. Когда я думаю о том времени, я вспоминаю его сильный боевой дух против рака. Как он параллельно с химиотерапией до самой последней недели продолжал ходить в спортзал, чтобы тренировать своих клиентов. Мне очень нравится поговорка: рак не делает тебя другим человеком - он показывает, из чего ты сделан! В случае с Сандисом это был боевой дух и неустанная борьба.
- Расскажи, как началась ваша 15-летняя история? Была ли это страсть и любовь с первого взгляда или Сандису пришлось доказывать тебе свое стремление завоевать твое сердце?
- (Тепло улыбается.) В тот вечер мы оба были в Старой Риге - каждый на своей вечеринке, что для нас совсем нетипично, так как мы не большие тусовщики. Он с парнями шел с одного конца Старой Риги, а я с девочками - с другого. Мы встретились, обменялись шутками, и Сандис попросил мой номер телефона. Я продиктовала, хотя никогда в жизни так не делала. Мы списались и вскоре встретились. Да, он мне сразу понравился. Показался своим человеком. Помню, был холодный осенний день, когда мы созвонились и он сказал, что собирается искупаться в своем озере Крыльев (озеро, где также развеян прах Сандиса и находится место памяти. - Прим. ред.). В тот момент я поняла, что это тот муж, которого я хочу. Через полгода мы стали жить вместе. Я была студенткой, а он - мужчина на десять лет старше. Потом последовала свадьба, два сына - классический сценарий, каким я себе представляла его в детстве. Да, Сандис был человеком, которого я уже представляла и о котором мечтала.
- Прости, буду говорить о том, чего никогда не произойдет. Как вы представляли себе старость? Он говорил об этом?
- Да, он представлял свою старость. И это была, конечно, здоровая и спортивная жизнь. Он говорил: "Главное в старости быть в хорошей физической форме, тогда ей можно и радоваться! Чтобы в 60 лет не пришлось думать о лечении от болезней". Как ни парадоксально, это был его девиз...
- Как все началось? Ты помнишь, когда это произошло, когда рак пришел в вашу жизнь?