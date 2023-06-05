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Дарзини получат больше Торнякалнса: что не так с планом развития районов Риги?
Велосипедисты на променаде у Даугавы Фото: Zane Bitere/LETA
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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Микрорайоны Риги, где запланировано наименьшее количество инвестиций в инфраструктуру, критикуют первую редакцию Плана развития районных центров на 2024-2028 годы за "несправедливое обращение". Непонятно, почему в некоторых районах, например в Дарзини, планируются большие инвестиции в развитие, а в исторических кварталах, таких как Торнякалнс, Болдерая и Югла, благоустройство будет "маломасштабным". Остроумные комментарии в Twitter заслужила включенная в план современная "модель 15-минутного города". Публичное обсуждение плана будет продолжаться до 21 июня.

Руководитель Анниньмуйжского районного общества Riga Annenhof (Иманта, Золитуде) Ригонда Берзиня считает предложенное решение плана развития городской среды удовлетворительным.

Иманта и Золитуде входят в приоритетную группу В, что означает, что в микрорайонах начнут внедрять постоянные инфраструктурные решения. "Были дискуссии о территориях с многоквартирными и частными домами.

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