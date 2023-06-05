Дарзини получат больше Торнякалнса: что не так с планом развития районов Риги?

Микрорайоны Риги, где запланировано наименьшее количество инвестиций в инфраструктуру, критикуют первую редакцию Плана развития районных центров на 2024-2028 годы за "несправедливое обращение". Непонятно, почему в некоторых районах, например в Дарзини, планируются большие инвестиции в развитие, а в исторических кварталах, таких как Торнякалнс, Болдерая и Югла, благоустройство будет "маломасштабным". Остроумные комментарии в Twitter заслужила включенная в план современная "модель 15-минутного города". Публичное обсуждение плана будет продолжаться до 21 июня.